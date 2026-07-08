Venituri de 20 de milioane de lei din vânzarea unui produs banal, nedeclarate la Fisc

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au efectuat, miercuri, două percheziții domiciliare în București și județul Galați, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, în care prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 5,63 milioane de lei, potrivit unui comunicat al DGPMB.

Ancheta vizează doi bărbați, în vârstă de 23 și 30 de ani, administratori în fapt și în drept ai unei societăți comerciale.

Un prejudiciu de mai mult de un milion de euro la bugetul de stat

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2024 – martie 2025, cei doi nu ar fi înregistrat în evidențele contabile și nu ar fi declarat autorităților fiscale venituri de aproximativ 19,8 milioane de lei, provenite din comercializarea unor bunuri, respectiv schele metalice.

Ca urmare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 5.630.000 de lei, echivalentul a mai mult de un milion de euro.

În urma celor două percheziții desfășurate în cursul zilei de 8 iulie, polițiștii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Cei doi urmează să fie duși la audieri

De asemenea, cei doi suspecți au fost identificați și urmează să fie conduși la audieri, urmând ca față de aceștia să fie dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare – Serviciul de Investigații Complexe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, într-un dosar care vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată.