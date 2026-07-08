Prima pagină » Social » Venituri de 20 de milioane de lei din vânzarea unui produs banal, nedeclarate la Fisc

Venituri de 20 de milioane de lei din vânzarea unui produs banal, nedeclarate la Fisc

Doi administratori ai unei firme sunt suspicionați că au ascuns de Fisc venituri de aproape 20 de milioane de lei obținute din vânzarea unui produs absolut banal. Polițiștii au efectuat miercuri percheziții la adrese din București și Galați, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei.
Când execută pedeapsa Marine Le Pen, dacă ajunge Președinte? Procurorul general al Curții de Apel din Paris dă peste cap prezidențialele din Franța
Când execută pedeapsa Marine Le Pen, dacă ajunge Președinte? Procurorul general al Curții de Apel din Paris dă peste cap prezidențialele din Franța
Doi copii au făcut prăpăd în curtea unde sunt depozitate mașinile ridicate în Sectorul 4 al Capitalei: 10 mașini distruse
Doi copii au făcut prăpăd în curtea unde sunt depozitate mașinile ridicate în Sectorul 4 al Capitalei: 10 mașini distruse
Captură de țigări la granița cu Bulgaria: aproximativ 10.000 de țigarete ascunse în roata de rezervă și în bagaje
Captură de țigări la granița cu Bulgaria: aproximativ 10.000 de țigarete ascunse în roata de rezervă și în bagaje
26 de miliarde de euro costă cel mai mare proiect din istoria NATO, despre care Nicușor Dan nu a știut ce să răspundă. România, printre beneficiari
26 de miliarde de euro costă cel mai mare proiect din istoria NATO, despre care Nicușor Dan nu a știut ce să răspundă. România, printre beneficiari
Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Există un raport preliminar și există un dialog cu Ucraina
Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Există un raport preliminar și există un dialog cu Ucraina
Luiza Moldovan
08 iul. 2026, 13:17, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au efectuat, miercuri, două percheziții domiciliare în București și județul Galați, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, în care prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 5,63 milioane de lei, potrivit unui comunicat al DGPMB.

Ancheta vizează doi bărbați, în vârstă de 23 și 30 de ani, administratori în fapt și în drept ai unei societăți comerciale.

Un prejudiciu de mai mult de un milion de euro la bugetul de stat

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2024 – martie 2025, cei doi nu ar fi înregistrat în evidențele contabile și nu ar fi declarat autorităților fiscale venituri de aproximativ 19,8 milioane de lei, provenite din comercializarea unor bunuri, respectiv schele metalice.

Ca urmare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 5.630.000 de lei, echivalentul a mai mult de un milion de euro.

În urma celor două percheziții desfășurate în cursul zilei de 8 iulie, polițiștii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Cei doi urmează să fie duși la audieri

De asemenea, cei doi suspecți au fost identificați și urmează să fie conduși la audieri, urmând ca față de aceștia să fie dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare – Serviciul de Investigații Complexe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, într-un dosar care vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Nicușor Dan, moment de blocaj la Summitul NATO. Întrebarea despre o miză strategică a României l-a prins nepregătit
Gandul
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Cel mai lung proces de mare corupție din România. Prima sentință, cu faptele prescrise, după 13 ani și 154 de amânări. Justiția a avut nouă miniștri cât timp a fost judecat „Lotul Oniga”
Libertatea
Boala de rinichi poate evolua ani întregi fără simptome. Două analize simple o pot depista din timp
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da