Audit ONJN: Românii au mizat peste 96 miliarde lei la jocuri de noroc în 2024. Curtea de Conturi indică lipsa controalelor și taxe neîncasate | SURSE

Sursele MEDIAFAX afirmă că auditul Curții de Conturi privind activitatea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc arată creșteri masive ale sumelor rulate în domeniu, dar și carențe majore în modul în care ONJN și-a îndeplinit atribuțiile de autorizare, monitorizare și control.

Potrivit raportului, obiectivul misiunii de audit a fost evaluarea modului în care ONJN își îndeplinește atribuțiile conferite de lege în domeniul jocurilor de noroc. Misiunea a vizat, între altele, activitatea de autorizare, monitorizare și control a operatorilor.

Peste 96 miliarde lei mizate în 2024

Datele analizate de auditori arată că, pe baza informațiilor depuse de organizatorii de jocuri de noroc prin declarațiile lunare, sumele jucate de rezidenții din România în 2024 au depășit 96,1 miliarde lei.

Cele mai mari valori au fost înregistrate la jocurile de noroc de tip slot-machine, unde sumele mizate au ajuns la 60,1 miliarde lei, și la jocurile de noroc la distanță, online, unde valoarea a fost de 28,7 miliarde lei.

Venitul total declarat de organizatorii de jocuri de noroc, indicatorul GGR, a fost de 19,1 miliarde lei. Din această sumă, 9,8 miliarde lei provin de la organizatorii de jocuri de noroc la distanță, iar 7,8 miliarde lei de la operatorii de jocuri de tip slot-machine.

Auditul arată că nivelul foarte ridicat al fluxurilor financiare din domeniu, respectiv sume jucate, premii acordate, venituri ale organizatorilor și taxe datorate, impunea un interes major din partea instituțiilor statului, inclusiv ONJN, ANAF, ONPCSB și instituțiile financiare.

Este important de menționat că un număr important de operatori de jocuri de noroc, cu volume foarte mari ale fluxurilor financiare, sunt companii înregistrate în străinătate, preponderent în Malta.

Taxele de licență și autorizare au crescut în 2023 și 2024

Potrivit auditului, volumul total al taxelor de licență și autorizare încasate a crescut în perioada 2022-2024.

În 2023, veniturile au crescut cu 750.660.676 lei față de 2022, ajungând la 4.113.823.404 lei, de la 3.363.162.728 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 22,32%.

În 2024, aceste venituri au crescut cu încă 188.442.077 lei, până la 4.302.265.481 lei, o creștere de 4,58%, în condițiile în care, din 6 octombrie 2023, taxele din domeniul jocurilor de noroc au fost majorate prin modificări legislative.

Auditorii au legat aceste creșteri de riscurile de neconformare și fraudă din domeniu, care ar fi trebuit să fie monitorizate permanent, în primul rând de ONJN.

Diferențe între declarațiile depuse la ONJN și cele fiscale

Auditul indică faptul că ONJN nu ar fi asigurat verificarea și analiza declarațiilor lunare depuse de organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine.

Mai mult, nu ar fi fost făcută nicio analiză între datele din declarațiile depuse la ONJN și cele din Declarația 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Documentul arată că declarațiile depuse la ONJN și Declarația 100 se aflau în gestiunea unor structuri diferite din cadrul Oficiului, care nu au colaborat la realizarea analizei.

În raport sunt prezentate mai multe exemple concrete. În cazul SC MANEX COMPANY SRL, totalul sumelor declarate la ONJN a fost de 9.800.365 lei, față de 18.196.514 lei în declarațiile 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Echipa de audit a calculat taxa totală de autorizare datorată de operator la 28.673.718 lei, cu plăți de doar 11.960.347 lei, diferența nedeclarată și neachitată fiind de 16.713.371 lei.

În cazul operatorilor de pariuri în cotă fixă/bingo tv, auditorii au constatat că, la 10 operatori din totalul de 20, existau diferențe de taxă de autorizare lunară nedeclarată, în cuantum total de 3.626.440 lei.

Taxă de autorizare neachitată după majorarea taxelor

O altă constatare vizează taxa de autorizare pentru operatorii de jocuri de tip slot-machine, după intrarea în vigoare a OUG nr. 82/2023.

Taxa a crescut de la 4.600 euro/slot/an la 5.300 euro/slot/an, adică de la 383,34 euro/slot/lună la 441,67 euro/slot/lună. Auditorii arată însă că operatorii de jocuri de noroc au continuat să plătească suma de 383,4 euro/lună și după 6 octombrie 2023, până la împlinirea termenului de valabilitate a autorizației.

Din datele gestionate de aplicația MFiles rezultă că ONJN a autorizat 53.101 sloturi în anul 2023, pentru care exista obligația plății taxei de autorizare pentru una sau mai multe luni din 2024.

Valoarea totală estimată de echipa de audit pentru taxa de autorizare neachitată este de 116.019.510 lei.

Declarații lunare lipsă

În aplicația MFiles, auditorii au constatat, și în 2024, lipsa unor declarații lunare care trebuiau depuse la ONJN, atât de organizatorii de jocuri de noroc tradiționale, cât și de cei la distanță.

La jocurile de noroc la distanță sunt indicate două cazuri:

TOTAL BET ONLINE SRL – lipsă declarații pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie și mai 2024;

– lipsă declarații pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie și mai 2024; TSG Interactive PLC – lipsă declarație pentru luna septembrie 2024.

În cazul organizatorilor de jocuri de tip slot-machine, auditul a indicat 42 de cazuri de declarații lipsă, printre operatori aflându-se KEOPS SERV SRL, ALMA SUPER GAMES SRL, BEROE GAMES SRL, BRUNO SLOT S.R.L, BVB GAME SRL, CARDINAL ENTERTAINMENT SRL, FAIR PLAY GAMES SRL, FREE SEVEN GAMES SRL, GAME VISK S.R.L, GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINE S.R.L. sau IMPERA F&R SRL.