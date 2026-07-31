ONJN a adăugat încă aproximativ 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc pe lista neagră

Comitetul de Supraveghere al Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis introducerea pe lista neagră a aproximativ 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc. Acestea se adaugă altor aproximativ 370 de platforme blocate în actualul mandat al conducerii instituției.
Potrivit ONJN, noul val de blocări a fost posibil datorită dezvoltării unui instrument care detectează site-urile-clonă, capabil să identifice platformele care folosesc aceeași infrastructură, dar operează sub domenii diferite.
Instituția precizează că, de la înființarea sa în 2013 până în aprilie 2025, pe lista neagră au fost înscrise aproximativ 1.500 de site-uri ilegale. Alte aproximativ 1.180 de site-uri au fost introduse pe listă de la preluarea actualului mandat al conducerii ONJN, printre acestea aflându-se și platforma Polymarket.
Președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, a explicat că piața neagră a jocurilor de noroc reprezintă o problemă la nivel european. Potrivit acestuia, lipsa resurselor și dificultatea atragerii specialiștilor IT pot fi compensate prin digitalizare și modificări legislative.
Soare a mai anunțat că ONJN va începe, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, procedurile pentru dezvoltarea unor instrumente informatice de monitorizare, folosind infrastructura cloudului privat guvernamental.
El a adăugat că instituția a identificat deja tranzacții suspecte și posibile riscuri de manipulare a veniturilor brute din jocuri (GGR), cazuri care au fost sesizate autorităților competente.
În urmă cu câteva zile, DNA a anunțat deschiderea unei anchete care vizează patru funcționari din direcțiile Control și Autorizări ale ONJN, cercetați pentru presupuse fapte de luare de mită. Conducerea instituției a transmis atunci că aplică o politică de „toleranță zero” față de corupție, că a sesizat organele de urmărire penală în urma unor verificări interne și că derulează un proces de reorganizare bazat pe criterii de integritate.