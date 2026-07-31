ONJN a adăugat încă aproximativ 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc pe lista neagră

Comitetul de Supraveghere al Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis introducerea pe lista neagră a aproximativ 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc. Acestea se adaugă altor aproximativ 370 de platforme blocate în actualul mandat al conducerii instituției.

Potrivit ONJN, noul val de blocări a fost posibil datorită dezvoltării unui instrument care detectează site-urile-clonă, capabil să identifice platformele care folosesc aceeași infrastructură, dar operează sub domenii diferite.

Peste 1.100 de site-uri ilegale blocate în actualul mandat

Instituția precizează că, de la înființarea sa în 2013 până în aprilie 2025, pe lista neagră au fost înscrise aproximativ 1.500 de site-uri ilegale. Alte aproximativ 1.180 de site-uri au fost introduse pe listă de la preluarea actualului mandat al conducerii ONJN, printre acestea aflându-se și platforma Polymarket.

ONJN: Digitalizarea, esențială pentru combaterea pieței negre

Președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, a explicat că piața neagră a jocurilor de noroc reprezintă o problemă la nivel european. Potrivit acestuia, lipsa resurselor și dificultatea atragerii specialiștilor IT pot fi compensate prin digitalizare și modificări legislative.

Soare a mai anunțat că ONJN va începe, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, procedurile pentru dezvoltarea unor instrumente informatice de monitorizare, folosind infrastructura cloudului privat guvernamental.

El a adăugat că instituția a identificat deja tranzacții suspecte și posibile riscuri de manipulare a veniturilor brute din jocuri (GGR), cazuri care au fost sesizate autorităților competente.

Anchetă DNA la ONJN

În urmă cu câteva zile, DNA a anunțat deschiderea unei anchete care vizează patru funcționari din direcțiile Control și Autorizări ale ONJN, cercetați pentru presupuse fapte de luare de mită. Conducerea instituției a transmis atunci că aplică o politică de „toleranță zero” față de corupție, că a sesizat organele de urmărire penală în urma unor verificări interne și că derulează un proces de reorganizare bazat pe criterii de integritate.