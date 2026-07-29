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UPDATE. 4 funcționari ONJN, anchetați de DNA pentru luare de mită, într-un nou dosar de corupție | Reacția Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc: „Toleranță zero” față de corupție

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac miercuri dimineață percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, potrivit unor surse judiciare citate de Gândul. Între timp, instituția a confirmat că ancheta vizează patru funcționari din direcțiile Control și Autorizări și a anunțat că va coopera cu organele de urmărire penală.
UPDATE. 4 funcționari ONJN, anchetați de DNA pentru luare de mită, într-un nou dosar de corupție | Reacția Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc: „Toleranță zero” față de corupție
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cezar Moldovan
29 iul. 2026, 11:29, Social
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UPDATE 11.51. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a transmis miercuri că ancheta DNA aflată în desfășurare vizează patru funcționari din direcțiile Control și Autorizări. Instituția precizează că cooperează cu organele de urmărire penală și că va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea anchetei.

„Este o anchetă în curs care vizează patru funcționari din direcțiile Control și Autorizări, însă nu pot oferi detalii despre elementele din dosar sau despre aspecte care pot afecta desfășurarea anchetei, dar vă asigur că ONJN cooperează cu organele de urmărire penală și va oferi tot sprijinul necesar pentru aflarea adevărului”, se arată în declarația președintelui instituției, Vlad-Cristian Soare.

ONJN: „Toleranță zero” față de corupție

Potrivit oficialului, verificările interne desfășurate în ultimele luni au dus la sesizarea organelor de urmărire penală, iar instituția aplică o politică de „toleranță zero” față de faptele de corupție.

„E un pas important și necesar pentru a avea o instituție credibilă. Pentru mine, prioritară este integritatea instituției. ONJN trebuie să funcționeze cu toleranță zero față de faptele de corupție”, a transmis președintele ONJN.

El a adăugat că, dacă pe parcursul verificărilor au existat persoane sau funcționari care au încercat să împiedice anchetele ori nu și-au îndeplinit atribuțiile, responsabilitatea acestora va fi stabilită de organele competente. Totodată, a anunțat că la nivelul instituției este în desfășurare un proces de reorganizare bazat pe criterii de integritate.

UPDATE 11.34. 4 funcționari ONJN sunt vizați de procurorii DNA într-un nou dosar de corupție la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Acuzațiile care îi vizează pe funcționari se referă la presupuse fapte de luare de mită în interiorul ONJN, arată surse judiciare. Anchetatorii urmează ca după finalizarea perchezițiilor să formuleze acuzații in personam.

Anchetatorii ar fi obținut mandate de percheziție de la un judecător de drepturi și libertăți, iar mai mulți angajați ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) ar fi vizați în dosar.

Potrivit sursei citate, ancheta ar fi fost deschisă înaintea dosarului în care fosta șefă a ONJN, Odeta Nestor, a fost reținută și ulterior arestată preventiv.

Deocamdată, nu este clar din ce perioadă datează faptele cercetate, câte persoane sunt vizate și dacă dosarul are legătură cu acuzațiile formulate împotriva fostei conduceri a instituției.

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