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O tânără, reținută după ce i-a spart fostului iubit geamurile locuinței, dar și ale mașinii

O tânără din județul Teleorman a fost reținută de polițiști după ce i-a spart fostului concubin geamurile de la mașină și de la locuință.
O tânără, reținută după ce i-a spart fostului iubit geamurile locuinței, dar și ale mașinii
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
29 iul. 2026, 12:53, Social
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Totul ar fi pornit de la o ceartă. Incidentul s-a petrecut în orașul Roșiori de Vede.

„La data de 28 iulie a.c., în jurul orei 20:50, în timp ce se aflau pe strada Mihail Kogălniceanu, în localitate, pe fondul unor discuții în contradictoriu, o tânără ar fi spart geamurile autoturismului și imobilului fostului concubin”, transmite IPJ Teleorman.

Tânăra a fost reținută de polițiști, pentru 24 de ore. Poliția a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede continuă cercetările.

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