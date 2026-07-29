O tânără, reținută după ce i-a spart fostului iubit geamurile locuinței, dar și ale mașinii

Totul ar fi pornit de la o ceartă. Incidentul s-a petrecut în orașul Roșiori de Vede.

„La data de 28 iulie a.c., în jurul orei 20:50, în timp ce se aflau pe strada Mihail Kogălniceanu, în localitate, pe fondul unor discuții în contradictoriu, o tânără ar fi spart geamurile autoturismului și imobilului fostului concubin”, transmite IPJ Teleorman.

Tânăra a fost reținută de polițiști, pentru 24 de ore. Poliția a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede continuă cercetările.