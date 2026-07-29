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Miruță, despre amenințarea cu bombă din Constanța: Apelul, transmis de pe numere din Polonia și Ucraina

Ministrul interimar al Transporturilor și Apărării, Radu Miruță, a declarat, la Digi24, a precizat că alerta a fost semnalizată prin telefon, pe două numere de telefon din afara țării, iar vocea ar fi fost generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.
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Daiana Rob
29 iul. 2026, 13:19, Politic
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Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. Pe două numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon”, a informat Radu Miruță.

Radu Miruță precizează că mesajul telefonic a fost transmis în limba română și a fost general cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

„A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus, generat cu inteligență artificială. Având în vedere că există acest anunț și această procedură demarată, se fac toate verificările de către instituțiile de la fața locului”, a informat Radu Miruță.

Aceasta precizează că portul nu a fost închis, ci doar câteva clădiri au fost evacuate de SRI.

Potrivit ministrului, Portul Constanța nu a fost închis.

Miercuri la amiază, o alertă cu bombă a fost declanșată la terminalul de pasageri a Portului Constanța. Alerta a fost semnalată la 112 de un angajat al Autorității Navale Române, care ar fi recepționat un apel în limba română, ce anunța existența unor bombe în clădirile portului și în terminalul de pasageri. Potrivit declarațiilor de surse oficiale pentru G4 Media, ar fi vorba despre un incident legat de războiul hibrid.

Sursa video: Digi 24

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