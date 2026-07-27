Radu Miruță: România a doborât trei drone rusești în trei zile. Ministrul explică de ce nu decolează mereu F-16 și răspunde despre costurile interceptărilor

Oficialul a subliniat că România are, în prezent, cele mai bune rezultate dintre statele de pe flancul estic al NATO în privința combaterii acestui tip de amenințări.

Ministrul Apărării a reafirmat că drona doborâtă vineri era una rusească și nu avea ce căuta în spațiul aerian al României.

„Da, drona de vineri a fost rusească, a intrat interzis în spațiul aerian românesc, nu avea ce căuta acolo. Foarte bine că Armata Română a doborât-o”, a spus Radu Miruță.

Întrebat ce s-ar întâmpla în cazul unui atac cu un roi de drone, ministrul a răspuns că Armata Română va face „maximul” pe care îl permit capabilitățile sale și a subliniat că succesul celor trei interceptări consecutive este rezultatul unor măsuri luate în ultimele luni.

„Discutăm astăzi despre trei drone, în trei zile, doborâte de Armata Română. Slavă Domnului, nu discutăm despre trei drone intrate în trei case sau în fabrici din România”, a afirmat acesta.

Potrivit ministrului, armata a analizat permanent fiecare incident și a modificat tacticile, dispunerea capabilităților și procedurile de intervenție pentru a reduce situațiile în care dronele nu pot fi interceptate.

Radu Miruță: „Rezultatul cel mai bun până acum este în cazul României”

Șeful MApN a susținut că toate statele NATO de pe flancul estic încearcă să își adapteze sistemele de apărare împotriva dronelor, însă România a obținut cele mai bune rezultate.

„Toate țările de pe flancul estic încearcă lucrurile astea. Rezultatul cel mai bun până acum este în cazul României. Nu e întâmplător”, a declarat Miruță.

El a explicat că armata a regrupat capabilități, a modernizat echipamente și a analizat resturile dronelor recuperate pentru a identifica semnătura tehnică necesară interceptării.

„Am făcut un reverse engineering permanent la resturile de drone pe care le-am recuperat pentru a ne da seama care este amprenta tehnică minimă la care se poate lansa o rachetă de interceptare”, a precizat ministrul.

De ce nu sunt ridicate mereu avioanele F-16

Radu Miruță a explicat că România nu trimite automat avioane F-16 la fiecare alertă privind dronele, deoarece aeronavele de vânătoare nu sunt proiectate special pentru astfel de misiuni.

„Nu tot timpul avioanele de vânătoare sunt în contextul în care se justifică să tragi împotriva unei drone. Avioanele F-16 și avioanele de vânătoare, în general, nu au fost proiectate specific pentru a lupta împotriva dronelor”, a spus ministrul.

Acesta a adăugat că există și sisteme de apărare antiaeriană amplasate la sol, care sunt permanent adaptate și repoziționate în funcție de evoluția amenințărilor.

Ministrul Apărării: Costurile sunt confidențiale, dar viața oamenilor nu are preț

Întrebat despre informațiile potrivit cărora interceptarea celor trei drone ar fi costat aproximativ 1,5 milioane de euro, Miruță a refuzat să confirme suma, invocând caracterul confidențial al acestor date.

„Suma menționată nu este una în conformitate cu realitatea, dar este o chestiune confidențială”, a afirmat ministrul.

El a subliniat că, în astfel de situații, costurile nu pot fi puse înaintea siguranței cetățenilor.

„Viața oamenilor nu are un preț pentru Armata Română. Armata Română nu analizează cât costă atunci când se pune problema apărării unui singur român”, a declarat Radu Miruță.

Oficialul a mai precizat că orele de zbor, mentenanța avioanelor F-16 și pregătirea piloților reprezintă cheltuieli prevăzute în bugetul Armatei și sunt efectuate indiferent dacă aeronavele participă sau nu la misiuni de interceptare a dronelor.