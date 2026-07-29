MIPE intervine în scandalul privind locuința lui Dragoș Pîslaru: „Nu există nimic ascuns sau neclar”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis miercuri precizări în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la situația locativă a ministrului Dragoș Pîslaru, pe care le califică drept „știri false”.

Potrivit ministerului, Dragoș Pîslaru a vândut, prin contract autentificat la notar în 23 decembrie 2024, apartamentul din București care figura în declarația sa de avere depusă în 2025.

Instituția precizează că, la 16 aprilie 2025, ministrul a semnat o promisiune de cumpărare pentru un imobil în Belgia, devenind proprietar al acestuia la 5 august, după semnarea actelor finale.

Uite casa, nu mai e

În aceeași perioadă, Pîslaru ar fi inițiat procedurile pentru transferarea către părinții săi a casei în care aceștia locuiesc de peste 50 de ani.

Potrivit MIPE, ministrul nu mai locuiește în acel imobil, iar proprietatea fusese trecută anterior pe numele său „pentru a evita o succesiune complicată”.

Ministerul arată că, după numirea în funcția de ministru, la 23 iunie 2025, Dragoș Pîslaru a solicitat Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) o locuință de serviciu, explicând că nu poate locui împreună cu părinții săi, în vârstă de 83 și 88 de ani, din cauza configurației locuinței și a stării de sănătate a acestora.

RA-APPS a reevaluat situația și i-a dat locuință lui Pîslaru

Conform comunicatului citat, RA-APPS a transmis că nu poate aproba cererea până la finalizarea procedurilor notariale și cadastrale privind situația juridică a imobilului. După clarificarea faptului că locuința nu se mai afla în proprietatea ministrului, cererea pentru locuința de serviciu a fost redepusă și ulterior aprobată, „cu respectarea tuturor prevederilor legale”.

MIPE susține că prezentarea acestei situații în spațiul public a fost „eronată și malițioasă” și afirmă că nu există aspecte neclare privind situația locativă a ministrului.

Totodată, Dragoș Pîslaru anunță că își rezervă dreptul de a acționa în instanță persoanele care, în opinia sa, transformă întrebări de interes public în campanii de calomnie și denigrare la adresa sa și a familiei sale.

Locuință de la stat, la Arcul de Triumf

Dragoș Pîslaru a obținut o locuință de serviciu în București, în zona Arcului de Triumf, deși ar fi deținut un apartament și o casă în Capitală. Pentru a se încadra în criteriile RA-APPS, Pîslaru este acuzat, în spațiul public, că a donat locuințele mamei sale.