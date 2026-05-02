Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire

„O parte din domnii din cauza cărora am pierdut 458,7 milioane Euro acuză azi că de vină sunt Bolojan, Gheorghiu și Pîslaru. Să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp (23 iunie – 28 noiembrie 2025) pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire”, se arată în mesajul publicat sâmbătă de Facebook de ministrul Pîsalru.

Guvernarea lui Marcel Ciolacu

Dragoș Pîslaru a susținut că responsabilitatea legată de cerere de plată nr. 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență aparținea Guvernului condus de Marcel Ciolacu Ministrul susține că guvernul respectiv a întârziat depunerea cererii, dar și faptul că jaloanele necesare nu fuseseră îndeplinite, iar în perioada de remediere, Executivul amânase măsurile.

„Conform aranjamentelor operaționale inițiale, reformele în cauză din cererea de plată 3 trebuiau finalizate în trimestrul 1 2023. Cererea 3 a fost depusă, cu 9 luni întârziere, 15 decembrie 2023, sub prim-ministrul Marcel Ciolacu. Au întârziat. La momentul depunerii, ministrul Adrian Câciu și-a asumat sub semnătură oficială în fața Comisiei Europene faptul că jaloanele erau îndeplinite satisfăcător. Au mințit. Comisia a verificat documentele și a constatat că reformele în cauză nu erau îndeplinite corespunzător. A urmat o perioadă de 1 an și 5 luni în care guvernele vremii au avut timp de remediere și justificare, dar de fapt au amânat și tergiversat. Au evitat reformele. Comisia a constatat că nu mișcă nimic și a decis în mai 2025 suspendarea parțială a plății pentru cele 4 reforme – pensile speciale, AMEPIP și numirile în CA-uri din domeniul energiei și transporturilor”, se arată în mesajul publicat de Dragoș Pîslaru.

Mandatul lui Ilie Bolojan

Pîslaru a punctat și situația dificilă a Guvernului Bolojan care trebuia să întreprindă un program amplu de măsuri într-un timp foarte scurt.

„România a primit un termen de 6 luni pentru a repara problemele, până la 28 noiembrie 2025. Când Guvernul condus de Ilie Bolojan a preluat mandatul, pe 23 iunie 2025, timpul rămas era extrem de scurt. Practic, am avut doar câteva luni pentru a încerca să reparăm întârzieri acumulate în ani de zile. Am reparat cât s-a putut. În unele domenii am reușit să facem progrese. În altele, întârzierile erau atât de mari încât nu mai puteau fi reparate complet în câteva luni”, spune Pîslaru.

Ministrul a amintit că pentru recuperarea banilor europeni erau necesare reforma pensiilor speciale, operaționalizarea AMEPIP, și reforma companiilor de stat din energie și transporturi.

Acesta a evidențiat și cauze pierderii fondurilor europene, punctând tergiversarea CCR-ului în privința reformei pensiilor magistraților, dar și influența politică în AMEPIP și companiile de stat din energie și transporturi.