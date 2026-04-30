Dragoș Pîslaru, despre „mica recalculare” a pensiilor: Este în continuare în lucru, dar procesul rămâne complex

Dragoș Pîslaru a fost întrebat joi, la briefingul de presă de la finalul ședinței extraordinare a Guvernului, dacă deține informații despre modul în care merge procesul de recalculare a pensiilor, odată cu preluarea portofoliului, interimar, a Ministerului Muncii.

Pîslaru a afirmat că procesul de recalculare a pensiilor continuă, după ce a discutat subiectul în cadrul unei ședințe cu conducerea ministerului și cu președintele Casei Naționale de Pensii.

„Am avut chiar în a doua zi de mandat ședință de colegiu cu toată conducerea ministerului, inclusiv cu președintele Casei de Pensii, care mi-a confirmat că ceea ce se numește în limbaj popular „mica recalculare” este în continuare în lucru”, a spus Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a precizat că procesul este îngreunat de complexitatea cadrului legislativ.

„Sunt, într-adevăr, foarte multe aspecte generate de încâlceala în legiferarea consecutivă pentru acest domeniu”, a explicat Pîslaru.

Ministrul a mai adăugat faptul că vor avea loc ședințe săptămânale pentru monitorizarea situației și că va reveni cu informații suplimentare după ce și el, la rândul său, va primi clarificări.

„Am stabilit că vom avea ședință de colegiu săptămânal și sper ca să vă pot da mai multe detalii odată ce lucrurile acestea îmi voi fi clarificate”, a conchis ministrul interimar al Muncii.