„Subiect crucial” în mandatul de ministru interimar al Muncii: persoanele cu dizabilități

„Un subiect crucial, care a fost ținut sub preș de România mai bine de 30 de ani, este dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități”, spune Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii afirmă că deși s-a adoptat legislație importantă în această materie, nu mai departe de luna decembrie a anului trecut, încă există o „întârziere uriașă” în acest domeniu.

„Până acum au rezolvat sub 400 de persoane cu dizabilități pe care ne-am reușit să le dezinstituționalizăm, dintr-o țintă de 5.411, ca parte a reformei asumate în PNRR. Și dezinstituționalizarea, ca să explicăm pe înțeles lucrurilor, înseamnă a scoate, în cea mai mare parte, vârstnicii noștri care sunt în aceste centri rezidențiale de mari dimensiuni, moștenite încă de pe lumea de dinainte de 1989, centre pe care le-am văzut la știri, în repetate rânduri, ca fiind locurile acelea lugubre, fără condiții în care oamenii sunt tratați inuman, pentru a putea să îi integrăm în comunitate, să îi mutăm în centre rezidențiale de mici dimensiuni, cu servicii sociale personalizate, servicii medicale și lucrurile care sunt necesare pentru a avea o viață cât de cât demnă”, spune Pîslaru.

MInistrul afirmă că situația este „absolut îngrijorătoare” și trenează de 30 de ani, „iar prioritatea chiar și acestui mandat interimar este direct legată de acest obiectiv din PNRR pentru a ne asigura că, în parteneriat cu consiliile județene și cu DGASPC-urile pe care le avem în teritoriu, vom face ca aceste lucruri să se întâmple”.

„Este, dacă vreți, un apel pe care îl transmit acum la început de mandat pentru a putea, într-adevăr, să urgentăm această reformă crucială”, mai spune Dragoș Pîslaru.

Tot în PNRR sunt ca priorități și centrele de zi pentru copii. Țintea era ca până pe 31 august să avem 145 de centri, astăzi avem doar 97.