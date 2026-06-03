Ministrul interimar al Muncii, despre indemnizația de dirigenție: „Impactul este de 1,1-1,2 miliarde de lei. Nu este ceva ce putem duce în modul acesta”

„Avem 116 sau 113 mii de profesori care iau în prezent indemnizația de dirigenție. Dacă aplici procentul acela de indemnizație pe baza salarială, impactul este de 1,1 – 1,2 miliarde de lei. Prin urmare, nu este ceva ce putem duce în modul acesta”, a spus Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă.

Ministrul a explicat că varianta procentuală duce la diferențe între profesori, în funcție de nivelul salariului de bază.

„Mai e o consecință. Profesorii care sunt mai bine plătiți pentru activitatea de dirigenție primesc mult mai mulți bani decât profesorii care sunt mai prost plătiți”, a afirmat el.

Pîslaru discută varianta unei indemnizații în sumă fixă

Dragoș Pîslaru a spus că a ridicat în discuțiile cu reprezentanții din Educație varianta unei indemnizații în sumă fixă, astfel încât profesorii cu venituri mai mici să nu fie dezavantajați.

„Întrebarea pe care am pus-o familiei ocupaționale este dacă n-am putea să ne gândim la o indemnizație de dirigenție în sumă fixă. Adică practic să fie o indemnizație care să stimuleze, pe care să o gândim astfel încât, cel puțin pentru toată lumea care avea salarii mai mici în sistem, să fie mai mare decât avea sau cel puțin egală cu ce avea în prezent, pentru ca să ne asigurăm de un lucru foarte clar și anume că nimeni din baza sistemului de educație, mai ales profesorii cu venituri mai reduse, nu are nevoie de salarii compensatorii”, a subliniat ministrul interimar al Muncii.

El a precizat că nu a fost avansată încă o sumă, pentru că urmează o nouă rundă de discuții cu sindicatele și Ministerul Educației.

„Nu am avansat noi în acest moment o astfel de sumă, pentru că așteptarea era să avem o a doua rundă cu sindicatele și Ministerul Educației pe acest aspect”, a declarat Pîslaru.