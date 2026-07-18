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18 turiști au rămas blocați la telecabina din Bâlea. Salvamont Sibiu intervine simultan și pe Vârful Negoiu

Salvamont Sibiu are două intervenții simultane în zona montană. La Bâlea, 18 turiști au rămas blocați după o avarie la telecabină. Pe Vârful Negoiu, o femeie a suferit o entorsă.
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Andreea Tobias
18 iul. 2026, 14:51, Social
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Un grup de 18 turiști a rămas în zona montană, din cauza unei avarii la telecabină.

Foto: salvamont Sibiu

Situația nu este una gravă, iar persoanele se află în siguranță, potrivit Salvamont Sibiu. Turiștii sunt asistați atât de personalul telecabinei, cât și de salvatorii montani. Aceștia vor fi însoțiți pe durata deplasării către Bâlea Cascadă.

Ce s-a întâmplat pe traseul dintre Cabana Negoiu și Vârful Negoiu?

O altă echipă Salvamont intervine pe traseul dintre Cabana Negoiu și Vârful Negoiu.

O femeie de 71 de ani, din București, a suferit o entorsă la un picior.

Foto: salvamont Sibiu

Salvatorii montani îi acordă primul ajutor la fața locului. Ambele intervenții se află încă în desfășurare, potrivit Salvamont Sibiu.

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