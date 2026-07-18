Au reclamat cocoși, parfum și ceapă prăjită la Garda de Mediu. Lista reclamațiilor greu de crezut

Cocoși, parfumuri și grătare. Garda de Mediu Arad a publicat un „top al absurdului”, cu sesizări primite de la cetățeni. Instituția atrage atenția că multe dintre aceste probleme nu țin de competența comisarilor de mediu.

Unii cetățeni s-au plâns de cocoșii și câinii vecinilor, care cântă sau latră fără program.

Alții au reclamat mirosul de mâncare gătită sau de grătar făcut pe balcon.

Au existat sesizări legate de vecini care nu mai răspund la salut. Instituția a primit și plângeri despre parfumurile puternice folosite de vecini.

De la cocoși la parfumuri: Ce alte plângeri neobișnuite au ajuns la Garda de Mediu

Unii locuitori s-au plâns de albinele care murdăresc mașinile proaspăt spălate. Au existat sesizări și despre puful de salcie, apărut primăvara lângă ape curgătoare.

Alți cetățeni au reclamat zgomotul făcut de mașinile de spălat sau de frigidere. Spălarea curții cu jet de apă a fost, de asemenea, considerată o problemă de mediu.

Garda de Mediu Arad spune că fiecare sesizare nefondată consumă timp și resurse. Aceste resurse ar trebui folosite pentru investigarea problemelor reale de mediu. Instituția a menționat depozitările ilegale de deșeuri și poluarea apei, aerului sau solului. Comisarii le cer oamenilor să se concentreze pe sesizarea unor probleme reale de mediu.

Postarea Gărzii de Mediu Arad:

„Topul Absurdului” în sesizările primite de Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Arad.

Inbox-ul [email protected] demonstrează că imaginația nu are limite. Iată ce probleme NU țin de comisarii de mediu, deși unii cetățeni sunt convinși de contrariu:

– Cocoșul & câinele : N-au ceas, n-au dopuri de urechi. Cântă și latră când vor ei.

– Mirosul de tocăniță: Dacă vecinul prăjește ceapă sau face grătar pe balcon, e poftă mare, nu poluare industrială.

– Simpatii neîmpărtășite: Dacă vecinul de pe uliță nu vă mai răspunde la salut, e problemă de inimă albastră, nu de mediu înconjurător.

– Atacul olfactiv cu parfumuri arăbești: Vecina dă intenționat cu esențe tari pe coloana de aerisire…E chestie de gusturi aromatice, noi nu dăm amenzi pentru „supradoză de mirosuri”.

– Bombardament apicol: Albinele își fac nevoile fix pe mașinile proaspăt spălate? Nu putem amenda insectele polenizatoare pentru lipsă de maniere.

– Puful de salcie: Copacul de pe marginea apei curgătoare produce puf primăvara? Este natură în stare pură, nu un complot ecologic.

– Mașini de spălat & Frigidere: Zumzăie, storc și răcesc. Adică funcționează normal.

-Spălatul cu presiune a curții: E hărnicie, nu dezastru ecologic.

Lăsând gluma la o parte, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp și resurse consumate de la investigarea adevăratelor probleme de mediu: depozitări ilegale de deșeuri, poluări masive de ape, aer ,sol sau distrugeri de ecosisteme.

Protejarea mediului este o treabă serioasă – ajutați-ne să ne concentrăm pe ea!