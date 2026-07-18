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Raportul Comisiei Europene provoacă prima reacție oficială a Parchetului General

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție reacționează la Raportul Comisiei Europene privind statul de drept.
Raportul Comisiei Europene provoacă prima reacție oficială a Parchetului General
Sursa foto: Pexels
Andreea Tobias
18 iul. 2026, 11:53, Social
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Instituția susține că documentul nu confirmă disfuncționalități sistemice în activitatea parchetelor.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act de publicarea raportului. Instituția consideră evaluarea Comisiei Europene un reper important pentru o dezbatere publică bazată pe date obiective.

Potrivit comunicatului, raportul nu confirmă existența unor disfuncționalități sistemice ale Ministerului Public. Documentul nu ar susține nici ideea că actualul cadru legislativ a generat regresul sistemului judiciar, potrivit instituției.

Ce recomandări formulează Comisia Europeană pentru România?

Comisia Europeană recomandă consolidarea garanțiilor privind independența procurorilor de rang înalt. Un alt punct vizează reglementarea organizării și funcționării poliției judiciare.

Raportul cere și creșterea eficienței investigării infracțiunilor, inclusiv a celor de corupție din sistemul judiciar. Ministerul Public a precizat că va analiza aceste recomandări împreună cu celelalte autorități competente.

Instituția își reafirmă angajamentul de a acționa cu independență, imparțialitate și profesionalism. Combaterea corupției și a criminalității organizate rămâne o prioritate constantă, potrivit comunicatului.

Ministerul Public menționează și obiective precum digitalizarea activității și reducerea duratei proceselor. Instituția susține că orice reformă a sistemului judiciar trebuie să se bazeze pe dialog instituțional real.

Raportului Comisiei Europene privind statul de drept pentru anul 2026 a fost publicat vineri, de autoritățile de la Bruxelles. Documentul conține o amplă analiză a sistemului judiciar din fiecare stat membru UE, inclusiv pentru România.

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