Cristina Chiriac, mesaj de Ziua Justiției: „Încrederea cetățenilor reprezintă cea mai importantă resursă a sistemului nostru judiciar”

Acesta subliniază că instituțiile trebuie să răspundă provocărilor actuale prin profesionalism, integritate și modernizare, în contextul în care criminalitatea devine tot mai sofisticată, iar noile tehnologii schimbă modul de funcționare al justiției.

„Încrederea trebuie câștigată și reconfirmată în fiecare zi”

Procurorul general arată că Ziua Justiției este „un moment care depășește semnificația unei simple celebrări instituționale” și reprezintă o invitație la reflecție asupra rolului justiției într-un stat de drept.

„Această zi nu este doar despre instituții, legi, proceduri sau competențe. Este, înainte de toate, despre încredere – încrederea cetățeanului că drepturile sale sunt protejate, a victimei că suferința sa va fi ascultată, a celui acuzat că va beneficia de un proces echitabil, precum și încrederea societății că legea se aplică în mod egal tuturor”, se arată în mesaj.

Chriac avertizează că această încredere nu mai poate fi considerată un lucru garantat. „Ea trebuie câștigată și reconfirmată în fiecare zi, prin profesionalism, integritate și responsabilitate.”

Avertisment privind noile provocări

În mesaj este evidențiat faptul că sistemul judiciar trebuie să răspundă unor provocări fără precedent.

„Criminalitatea organizată devine tot mai sofisticată și transnațională, spațiul digital generează oportunități extraordinare pentru dezvoltare, dar și riscuri fără precedent pentru securitatea individuală și colectivă, iar inteligența artificială, tehnologiile emergente și noile forme de interacțiune socială schimbă radical atât modalitățile de comitere a infracțiunilor, cât și așteptările societății față de sistemul judiciar”, transmite procurorul general.

Aceasta consideră că răspunsul instituțiilor nu poate fi unul pasiv. „Suntem chemați să construim instituții mai moderne, mai eficiente și mai apropiate de cetățean, să investim în pregătirea noastră profesională continuă, în digitalizare și în consolidarea cooperării interinstituționale și internaționale”, se mai arată în mesaj.

„Forța justiției nu rezidă în puterea de a sancționa”

Cristina Chiriac afirmă că independența justiției trebuie privită ca o garanție pentru cetățeni, nu ca un privilegiu al magistraților.

Totodată, aceasta susține că sistemul judiciar trebuie să păstreze echilibrul între aplicarea fermă a legii și respectarea drepturilor fundamentale. „Forța justiției nu rezidă în puterea de a sancționa, ci în capacitatea sa de a convinge societatea că soluțiile sale sunt legitime, imparțiale și conforme legii.”

Mesaj pentru magistrați și tinerii care aleg profesiile juridice

În mesaj sunt adresate mulțumiri tuturor celor care contribuie la funcționarea sistemului judiciar.

„Rezultatele instituțiilor noastre sunt expresia muncii lor, a profesionalismului și a dedicării cu care își îndeplinesc atribuțiile. Lor le datorăm recunoștință și respect”, transmite procurorul general.

Chriac are și un mesaj pentru tinerii care aleg o carieră juridică. „Legea nu trebuie privită niciodată ca un simplu instrument de putere, ci ca un instrument de protecție a demnității umane”, se arată în mesaj.

„În fiecare dosar există oameni și destine”

În încheiere, procurorul general afirmă că viitorul justiției depinde atât de reforme și investiții, cât și de respectarea principiilor fundamentale ale statului de drept.

„În fiecare dosar există mai mult decât acte, probe și argumente juridice. Există oameni, destine, și așteptarea legitimă ca statul să fie drept. Atât timp cât vom păstra această conștiință vie, justiția își va îndeplini menirea, iar încrederea cetățenilor va continua să reprezinte cea mai importantă resursă a sistemului nostru judiciar.”