Sesizări haioase la Garda de Mediu: „Vecina fumează ilegale şi îmi intră mirosul în casă”

Sute de petiţii primite prin poştă sau e-mail sunt înregistrate zilnic de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) sau la comisariatele judeţene, însă o parte dintre ele sunt doar reclamaţii între vecini şi încercări de răzbunare, unele destul de amuzante.

„A sunat cineva să reclame că vecina fumează ţigări ilegale, la fereastră şi îi intră mirosul în casă, că vecinul aruncă urină pe gardul lui sau că un vecin are în casă o mizerie de nedescris şi că locuitorii de pe toată scara sunt deranjaţi de acest lucru. Am avut chiar şi situaţii în care ni s-a spus că vecinul are mai multe oi şi că lâna acestora miroase insuportabil, chiar şi peste gard. În fapt, reclamaţiile legate de deţinerea de animale la bloc, de lătratul câinilor, de cântecul cocoşilor sau mirosul din casele cu multe pisici sunt la ordinea zilei. Cineva a sunat o dată să ne spună că administratorul blocului face ilegalităţi, altcineva că vecinul face petrecere şi îl poluează fonic”, a spus Marioara Artemis Gătej, comisarul general al GNM.

Reprezentanţii instituţiei spun că o astfel de reclamaţie, despre problemele create de găinile şi cocoşii unui vecin, a fost trimisă recent şi conţinea toate datele necesare înregistrării conform legii, dar şi multe alte detalii legate de caz, printre care şi înjurăturile pe care cel reclamat i le-ar fi adresat petentului.

Comisarii susţin că acest tip de sesizări nu sunt de competenţa Gărzii Naţionale de Mediu, iar funcţionarii redirecţionează cererile către organele competente sau îi îndrumă pe petenţi, funcţie de caz, către poliţia locală sau primărie, atunci când sesizările sunt telefonice şi nu pot fi înregistrate în sistem.

„Singurele sesizări înregistrate şi transmise spre soluţionare sunt cele care respectă OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 şi care vin prin poştă sau e-mail şi conţin detalii complete despre locaţie, speţă şi datele de identificare ale reclamantului. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează. Pentru ca reclamaţiile, care respectă reglementările legale, să ajungă cât mai rapid în teritoriu am publicat pe site-ul gnm.ro toate datele de contact ale Comisariatelor judeţene, Comisariatului General şi Comisariatului Municipiului Bucureşti. Mai mult decât atât, pe acelaşi site oamenii au posibilitatea să folosească şi formularul pentru sesizări, căruia îi pot ataşa şi fotografii din teren”, a explicat comisarul general.

Conform actelor normative, GNM are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului deşeurilor.