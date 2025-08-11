Schimbări legislative pentru Garda de Mediu și Garda Forestieră, anunțate de ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat modificări importante privind Garda de Mediu și Garda Forestieră. Printr-o nouă lege, activitatea acestor două instituții va fi „consolidată”.

Aceste schimbări legislative sunt necesare pentru ca România să îndeplinească condițiile de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Sunt ferm convinsă că săptămâna aceasta, de exemplu, trecem două hotărâri de Guvern, condiții de aderare la OCDE. Nu știu dacă lumea știe de faptul că trebuia să fie consolidată activitatea Gărzii de Mediu, Gărzii Forestiere, drept condiții de aderare la OCDE, dar iată, vom avea aceste hotărâri care trec. Sunt niște hotărâri bune, de altfel”, a declarat Diana Buzoianu, luni seară, la Digi 24.

Ministrul susține că autoritățile din România nu au comunicat suficient de clar despre deciziile necesare pentru aderarea la OCDE.

„Cu siguranță, întotdeauna se poate comunica mult mai bine și mult mai predictiv. Pe multe dintre condițiile de aderare la OCDE, din păcate, puteam să comunicăm și se putea comunica de-a lungul timpului, în mulți ani de zile, mult mai bine”, a spus reprezentanta USR.

Un exemplu în acest sens este modificarea legilor care reglementează accesul la fondurile private de pensii.

„Trebuie să fie respectat într-adevăr dreptul persoanelor la proprietate privată și evident că trebuie să fie adusă inclusiv legislația care să corespundă cu condițiile de aderare la OCDE, care trebuie să fie îndeplinite. De fapt, acesta este tot subiectul, este una dintre condițiile de aderare la OCDE. Avem nevoie de o legislație. Avem nevoie de o reglementare mult mai strictă a pensiilor, a Pilonului 2. Suntem alături de toți experții care vor să îmbunătățească cadrul legislativ. Propunerea care a venit poate fi cu siguranță îmbunătățită și vom avea inclusiv noi prevederi care să pună în acord și cu condițiile de aderare la OCDE, dar și cu ce putem noi să susținem, ca țară”, a explicat Diana Buzoianu, în contextul schimbărilor legislative privind fondurile private de pensii, anunțate de conducerea Autorității de Supraveghere Financiară.