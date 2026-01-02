Prima pagină » Social » Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori

Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori

Doi schiori au declanșat accidental vineri de o avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș.
Cosmin Pirv
02 ian. 2026, 12:41, Social

Potrivit Salvamotn Sibiu, în zona Bâlea Lac s-a produs vineri o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”.

Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac.

Cei doi schiori nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să verifice buletinul nivometeorologic înainte de orice activitate montană și să evite practicarea sporturilor de iarnă la altitudini de peste 1.800 m, unde riscul de avalanșă este ridicat.

„Salvamont Sibiu monitorizează permanent situația din teren și recomandă prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș”, arată salvatorii montani.

