Mircea Geoană: „Se rescriu cărțile pentru viitoarea prosperitate a națiunilor”

Prezent la Antena 3, Mircea Geoană, fost ministru de Externe al României, crede că România se află într-o situație lipsită de direcție, confuză și fără un leadership autentic.

Geoană pledează pentru o mobilizare a experților și pentru reforme structurale adaptate noii realități geopolitice și economice.

„O senzație de haos”

Geoană a criticat modul în care actuala conducere gestionează contextul complex, afirmând că există „o senzație de haos” și lipsă de coerență în decizii.

„Fac un pas înainte, doi înapoi… parcă nu știu pe unde să o ia. Într-un moment de criză, națiunea are nevoie de încredere, iar încrederea este cea care lipsește în momentul de față.”

În opinia sa, recâștigarea încrederii românilor trebuie să înceapă cu prezentarea unui plan clar de țară și cu asumarea publică a etapelor și obiectivelor.

„Spune: „planul nostru de țară este ăsta. Suntem într-un moment de criză, dar în luna cutare facem asta, apoi asta”. Lipsesc toate aceste repere”, spune acesta.

Ieșirea din „pilot automat” și o lume în schimbare

În opinia lui Geoană, România nu mai poate funcționa în paradigma vechilor aranjamente euro-atlantice.

„Eram pe pilot automat. UE, NATO, relația cu America… știam să facem treaba asta. Acum acele formate nu mai sunt ceea ce erau înainte”.

El a subliniat că lumea traversează transformări profunde, cu accent tot mai mare pe dimensiunea economică și geo-economică și pe pragmatism.

„Se rescriu cărțile inclusiv pentru viitoarea prosperitate a națiunilor… se schimbă modelul economic, contractul social, ideologia partidelor”.

Task force-uri și atragerea experților

Geoană a încercat să acrediteze ideea că e nevoie de mobilizare a unor competențe externe statului și, de asemenea, că este nevoie de crearea unor structuri flexibile de lucru și a înaintat conceptul de „task-force transversal”, adică de experți apolitici cooptați din diferite domenii.

„Este nevoie de task force-uri transversale dincolo de ministere… să coopteze oameni care știu să facă treaba asta”, a spus Geoană.

El a criticat hiperpolitizarea administrației și incapacitatea sistemului public de a atrage specialiști de top: „Nu mai avem resurse în statul român să facem ceva de foarte bună calitate… nu pot să închiriez pe legea achizițiilor publice pe cineva talentat”.

Geoană a exemplificat cu necesitatea unor experți capabili să construiască argumente solide pentru investiții tehnologice majore.

„Am nevoie de un specialist care să-mi facă un business-case pentru Google, Amazon, Microsoft sau Nvidia… nu o chestiune politică și birocratică”.

În opinia sa, implicarea profesioniștilor ar aduce credibilitate și ar transforma discursul politic din slogan în acțiune concretă.

„Vorbele politicienilor încep să capete puțină concretețe și reconstruim această încredere”.

„Așa cum ne așternem, așa vom dormi”

Geoană a insistat asupra nevoii de realism și colaborare largă.

„Dacă este complicat, recunoști că este complicat, ceri ajutor… nimeni nu le știe pe toate.”

El a sugerat inclusiv crearea unor consilii consultative pentru președinte și guvern.

„Putem face un advisory board… pentru că așa cum ne așternem acum, așa vom dormi multe decenii.”