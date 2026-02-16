Sorin Grindeanu: Membrii coaliției au înțeles că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze

„Noi am intrat în această ședință (a coaliției – n.r.) cu acest țintar, dacă vreți, ca sistemul de ordine publică, înțelegând aici poliția și armata, jandarmeria, tot acest sistem, profesorii, adică educația și sănătatea, să fie exceptate de la aceste tăieri cu 10%. E un lucru pe care, într-un final, coaliția l-a acceptat, ceea ce vă spun că mă bucură”, a declarat luni seară, la România TV, președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu a spus că partenerii de guvernare au înțeles mesajul social-democraților privind oprirea tăierilor.

„Membrii coaliției au înțeles ceea ce noi spunem de mult timp, că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze, că toate lucrurile care au generat aceste tăieri nu au făcut din punct de vedere economic bine, dovadă fiind indicatorii macroeconomici și statistici pe care i-ați văzut săptămâna trecută. Eu cred că e un lucru bun ceea ce s-a întâmplat azi. E un început, dar adevărata bătălie, din punctul nostru de vedere, se va da la buget. La buget unde va trebui să avem aprobat acel pachet de solidaritate”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat dacă impozitele locale rămân la autoritățile locale sau nu, Grindeanu a răspuns că asta este cererea PSD și a invocat susținere inclusiv din partea USR.

„Asta este ceea ce PSD-ul cere și care punct de vedere este susținut din ce am văzut azi chiar și de USR. De-aia spuneam azi în ședință că s-a găsit chiar și în USR PSD (…) Văd că pe acest punct de vedere și cei de la USR, prin vocea lui Dominic Fritz, au susținut că aceste impozite trebuie să rămână local”, a afirmat președintele PSD.

Grindeanu a precizat care sunt prioritățile PSD în discuțiile pe buget.

„Eu cred că tot ceea ce ține de buget în acest moment poate fi discutat pe anumite priorități. Prioritățile din punctul nostru de vedere sunt următoarele: Până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR-ul, iar cofinanțarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiții. Asta ar fi prima prioritate. A doua prioritate este cea legată de autoritățile locale. Trebuie să continui investițiile în același nivel ca și anul trecut. A treia prioritate în buget o reprezintă pachetul social. Asta este punctul de vedere al PSD-ului și asta vom susține. Vom susține ca pensiile și acele ajutoare pe care dumneavoastră le-ați prezentat one-off să fie date, trebuie să revenim la să corectăm toate acele aberații de anul trecut cu CASS pentru veterani, pentru deținuți politici, pentru mame”, a mai spus Grindeanu.