Prima pagină » Politic » Un lider liberal vorbește despre posibila plecare a lui Bolojan din fruntea Guvernului. Care este condiția

Un lider liberal vorbește despre posibila plecare a lui Bolojan din fruntea Guvernului. Care este condiția

Un lider liberal a vorbit despre posibila plecare a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Dacă legea bugetului nu trece de Parlament, probabil, aceasta va fi urmarea, a spus Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și vicepreședinte al PNL.
Un lider liberal vorbește despre posibila plecare a lui Bolojan din fruntea Guvernului. Care este condiția
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
13 feb. 2026, 19:26, Politic

Declarația a fost făcută vineri seara în cadrul unei emisiuni Antena 3 CNN.

„Dacă legea bugetului nu trece de Parlament, probabil aceasta va fi urmarea”, a răspuns Thuma atunci când a fost întrebat despre tensiunile din coaliția de guvernare care ar putea duce la înlăturarea lui Bolojan.

Totuși, Thuma a mai spus că Ilie Bolojan nu poate fi schimbat decât dacă partidele de la guvernare îi retrag sprijinul.

„Parlamentarii liberali nu vor vota niciodată împotriva unui premier liberal”, a declarat Thuma adăugând că „eu nu pot spune aceleași lucruri”, referindu-se la amenințările social democraților la adresa lui Bolojan.

„Eu vreau de la premierul Ilie Bolojan să se așeze la masă și să negocieze” cu reprezentanții partidelor și cu cei ai mediului economic, a mai declarat Thuma care l-a criticat pe Bolojan.

„Tema zilei este că România a intrat în recesiune tehnică, asta înseamnă că oamenii o duc mai rău, pentru mine era previzibil. (…) În 2009-2010 au fost implementate aceleași tăieri, aceleași creșteri de taxe, rezultatul nu a fost bun”, a precizat Hubert Thuma.

Președintele Consiliului Județean Ilfov este unul dintre contestatarii președintelui PNL, Ilie Bolojan.

Citește și

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
România paralelă a guvernului! Premierul Bolojan promite prosperitate din iunie 2026, ministrul său de finante, Alexandru Nazare, susține că deja a venit și că economia duduie. Totul, în ziua în care am aflat cu toții că am intrat în recesiune
Gandul
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Cum poți să faci AVC din cauza unor produse banale. Ingredientul periculos care se află în suc, energizante și batoane proteice
CSID
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Promotor