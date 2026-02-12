Ioana Dogioiu: „Și premierul, și guvernul sunt perfect conștienți că nu e o perioadă ușoară pentru societatea românească”

„Există o poziție oficializată. Și premierul, și guvernul sunt perfect conștienți de faptul că nu e o perioadă ușoară pentru societatea românească, fără îndoială, nu e o perioadă ușoară. E o perioadă dificilă, e o perioadă care presupune niște costuri, de la disconfort până la o anumită suferință”, a declarat Dogioiu.

Ea a explicat că măsurile și constrângerile curente fac parte dintr-un proces necesar pentru atingerea unui echilibru bugetar care să permită ulterior creștere și dezvoltare sustenabilă pe baze sănătoase.

„În egală măsură, mi-aș dori ca acest lucru să fie înțeles: este o perioadă necesară. Face parte dintr-un tratament, pe alocuri neplăcut, pe care România trebuie să-l parcurgă pentru a ajunge la un echilibru bugetar care să-i permită ulterior o creștere și o dezvoltare sustenabilă pe baze sănătoase.

Nimeni nu este fericit că există constrângeri, nemulțumiri sau disconfort în societate, că există tensiune. Dar cred că datoria guvernului este să scoată lucrurile la liman, indiferent de costul politic pe care îl implică această decizie. Nu putem nega că este o perioadă dificilă, cu costuri și disconfort, dar este un pas necesar pentru stabilitatea și viitorul României”, a afirmat purtatoarea de cuvânt.