Dogioiu spune că Guvernul va ține cont de tăierile de cheltuieli aplicate anul trecut de către instituții

Întrebată despre declarațiile unor miniștri și ale unor oficiali din administrația locală care spun că nu vor face concedieri și nu vor aplica tăieri de cheltuieli cu 10%, Dogioiu a afirmat că „va urma o decizie politică în privința conținutului acestei ordonanțe”.

„În mod cert principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituție publică. Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de 7%, vă dau un exemplu, vor mai face doar 3%. Dacă au făcut 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ține cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta vă spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toții în momentul în care va intra și va urma să fie adoptat”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Întrebată dacă tăierile de 10% s-ar putea aplica și în sănătate, în contextul în care unele sindicate amenință cu greva, Dogioiu a subliniat că, „deocamdată forma finală a acestui act normativ nu există”.