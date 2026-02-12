AUR: proteste în peste 500 de localități din România față de taxele Guvernului Bolojan

Potrivit comunicatului transmis de partid, participanții s-au adunat în mai multe orașe, printre care București, Constanța, Curtea de Argeș și Drobeta Turnu Severin. În Capitală, manifestanții au fost prezenți în zona Tribunalului București și în Piața Victoriei, se arată în comunicatul transmis de AUR.

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a declarat în fața Tribunalului București că mesajul românilor este unul clar: austeritatea nu înseamnă jefuirea oamenilor de banii lor.

„Nu suntem doar noi aici, sunt sute de localități în România în care românii spun acestei guvernări că așa nu se mai poate. Poporul vrea o reașezare a puterii politice. Guvernarea de astăzi nu are nicio treabă cu ceea ce dorește România. Au mărit taxele ilegal. Astăzi am avut proces și noi de asta am venit aici, în fața Tribunalului din Municipiul București, împotriva taxelor majorate. Guvernul Bolojan nu mai trebuie să fie furios pe propriul său popor, pe care trebuie să îl conducă spre mai bine, nu să îl jefuiască la propriu de bani”, a declarat Mihai Enache.

Reprezentanții AUR au declarat că acțiunile sunt motivate de creșterea poverii fiscale și de nemulțumirile generate de politicile bugetare recente. Liderii formațiunii susțin că măsurile adoptate afectează nivelul de trai al populației și cer o schimbare a direcției economice.

La rândul său, liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că gradul de suportabilitate al românilor a fost depășit.

„Populația a obosit de atâta reformă, între ghilimele, atâta reformă haotică, că nu e reformă. Și gradul de suportabilitate al populației este extrem de important, iar guvernanții ar trebui să țină cont de acest lucru. S-a ajuns la limita de jos”, a spus senatorul AUR.

Cu puțin timp înainte de protest s-a încheiat primul termen al procesului intentat împotriva Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 514/23.12.2025, privind majorarea taxelor și impozitelor locale.

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat că, în opinia sa, acțiunea juridică a demonstrat elementele necesare pentru suspendarea hotărârii.

„Nu vreau să anticipez nimic, dar cred că am demonstrat toate elementele necesare pentru a se dispune suspendarea acestei hotărâri, pentru că într-adevăr este un caz bine justificat și că este vorba de o pagubă iminentă”, a declarat europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.

Acesta a precizat că demersuri similare au fost inițiate și în alte zone ale țării, subliniind amploarea contestării deciziilor administrative privind creșterea taxelor locale.

Guvernul a transmis în repetate rânduri, în contextul dezbaterilor privind politica fiscală, că măsurile adoptate urmăresc reducerea deficitului bugetar și stabilizarea finanțelor publice, într-o perioadă pe care oficialii o descriu drept dificilă pentru economie.

Manifestațiile s-au desfășurat fără incidente majore raportate până la această oră.