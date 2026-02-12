Un italian distrat și-a aruncat la gunoi tot aurul

Un italian din regiunea Puglia a aruncat la gunoi 20 de lingouri de aur, iar asta a dus la o mobilizare impresionantă de forțe ale autorităților și a locuitorilor din zonă.

Totul s-a petrecut în Torre Lapillo, unde bărbatul își depozitase lingourile, evaluate la aproximativ 120.000 de euro, într-un recipient de tablă aparent banal.

Dar banalul e banal până la capăt, iar asta l-a făcut pe bărbatul de 57 de ani să uite că lingourile sunt în cel mai neatractiv loc, iar, în timpul unei seisuni de curățenie făcută pe fugă, a confundat cutia cu fier vechi și a aruncat-o la gunoi.

La gunoiul menajer!

Panică după plecarea mașinii de gunoi

Omul a realizat târziu greșeala, după ce autospeciala de colectare își terminase deja traseul. Intrat în panică, bărbatul s-a prezentat la secția locală de carabinieri. Inițial sceptici, polițiștii au verificat imaginile camerelor de supraveghere de la domiciliul acestuia, care au confirmat întreaga poveste: momentul în care recipientul de tablă este dus la tomberon și ridicarea ulterioară a gunoiului.

Căutări printre munți de deșeuri

Operațiunea de recuperare a fost descrisă chiar de autorități drept o veritabilă căutare a „acului în carul cu fân”. Deșeurile fuseseră deja transportate la groapa de gunoi din Ugento, unde urmau să fie procesate sau îngropate.

Cu ajutorul angajaților de la groapa de gunoi, carabinierii au identificat camionul compactor și zona exactă în care fusese descărcat conținutul acestuia. După o căutare minuțioasă printre grămezi de gunoaie, comoara a fost găsită: recipientul de tablă era intact, cu toate cele 20 de lingouri înăuntru.

Aurul din gunoi – subiectul zilei în zonă

Aurul a fost returnat proprietarului, care le-a mulțumit emoționat carabinierilor și lucrătorilor de la groapa de gunoi pentru profesionalism și onestitate.

Povestea s-a răspândit rapid în zonă, devenind atât un subiect savuros de conversație, cât și un avertisment serios.

Autoritățile locale au profitat de ocazie pentru a le reaminti cetățenilor că obiectele de mare valoare sunt mai în siguranță în depozite bancare, nu în cutii „discrete” care pot ajunge, din neatenție, direct la tomberon.