Prima pagină » Sport » Patinatoarea de viteză Francesca Lollobrigida câștigă prima medalie de aur pentru Italia, țara gazdă a Jocurilor Olimpice de la Milano

Patinatoarea de viteză Francesca Lollobrigida câștigă prima medalie de aur pentru Italia, țara gazdă a Jocurilor Olimpice de la Milano

Patinatoarea de viteză Francesca Lollobrigida a câștigat sâmbătă prima medalie de aur pentru Italia, țara gazdă, la Jocurile Olimpice de la Milano, câștigând proba feminină de 3.000 de metri cu un timp record olimpic.
Patinatoarea de viteză Francesca Lollobrigida câștigă prima medalie de aur pentru Italia, țara gazdă a Jocurilor Olimpice de la Milano
Andreea Tobias
07 feb. 2026, 18:38, Sport

În timp ce fanii s-au ridicat în picioare și au aclamat-o în ziua în care a împlinit 35 de ani, Lollobrigida a terminat cursa în 3 minute și 54,28 secunde, cu peste două secunde înaintea norvegienei Ragne Wiklund, care s-a clasat pe locul al doilea.

Valerie Maltais din Canada s-a clasat pe locul al treilea.

Lollobrigida este din Frascati, un oraș situat pe un deal în apropierea Romei, renumit pentru vinul său alb. Mătușa ei era regretata Gina Lollobrigida, actrița celebră din anii 1950 și 1960.

Aceasta a fost a patra participare la Jocurile Olimpice pentru Francesca Lollobrigida și prima sa medalie de aur.

Ea a câștigat două medalii la Beijing, acum patru ani: una de argint la proba de 3.000 m și una de bronz la proba de start în masă.

Recomandarea video

Șeful Academiei Române, Ioan Aurel Pop, acuzat că ”nu a fost sincer” în legătură cu legea controversată care i-ar prelungi mandatele
G4Media
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
Gandul
Fostul ministru-adjunct al justiției ruse, găsit mort în baie. Care ar fi cauza principală a decesului
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor