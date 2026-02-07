Patinatoarea de viteză Francesca Lollobrigida câștigă prima medalie de aur pentru Italia, țara gazdă a Jocurilor Olimpice de la Milano

În timp ce fanii s-au ridicat în picioare și au aclamat-o în ziua în care a împlinit 35 de ani, Lollobrigida a terminat cursa în 3 minute și 54,28 secunde, cu peste două secunde înaintea norvegienei Ragne Wiklund, care s-a clasat pe locul al doilea.

Valerie Maltais din Canada s-a clasat pe locul al treilea.

Lollobrigida este din Frascati, un oraș situat pe un deal în apropierea Romei, renumit pentru vinul său alb. Mătușa ei era regretata Gina Lollobrigida, actrița celebră din anii 1950 și 1960.

Aceasta a fost a patra participare la Jocurile Olimpice pentru Francesca Lollobrigida și prima sa medalie de aur.

Ea a câștigat două medalii la Beijing, acum patru ani: una de argint la proba de 3.000 m și una de bronz la proba de start în masă.