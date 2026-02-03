Aurul și argintul revin în forță după prăbușirea istorică; minerii și ETF-urile sar cu două cifre

Revenire după două zile de turbulențe

Aurul spot a urcat cu aproximativ 5,5%, până la 4.921,29 dolari/uncie, în timp ce contractele futures pe aur tranzacționate la New York au câștigat peste 6%, în jurul a 4.936,60 dolari, potrivit datelelor centralizate de CNBC.

Argintul spot a avansat cu peste 9%, spre 86,70 dolari/uncie, iar futures pe argint au crescut cu 12%, până la 86,49 dolari.

Revenirea vine după o zi de luni dificilă și pe fondul unei scăderi de aproape 10% pentru aur vineri, respectiv un colaps de circa 30% pentru argint – cea mai slabă performanță într-o singură zi pentru metalul alb din 1980 încoace.

Bursele miniere se redresează: Europa și Londra „respiră” din nou

În Europa, indicele regional Stoxx 600 Basic Resources STOXX Europe 600 Basic Resources, care include unele dintre cele mai valoroase companii miniere, a urcat cu peste 2% marți dimineață.

La London, giganții din minerit au deschis pe plus: Rio Tinto (+2,2%), Anglo American (+3,8%), Antofagasta (+3,5%). Fresnillo, un nume puternic pe argint și unul dintre performerii anului trecut, era cu circa 4,6% mai sus. (Compania a fost menționată și ca lider mondial în producția de argint.)

ETF-urile pe argint „explodează” înainte de deschiderea SUA

În Statele Unite ale Americii, fondurile legate de argint au avut creșteri abrupte înainte de deschiderea pieței:

ProShares Ultra Silver ETF: +16,1%

abrdn Physical Silver Shares ETF: +8,5%

iShares Silver Trust (SLV): +8,6% (fond aflat recent în centrul unui val de interes din partea investitorilor de retail)

De ce s-a prăbușit piața și ce a alimentat revenirea

Potrivit evaluărilor din piață, vânzarea agresivă a fost declanșată de o combinație de factori:

întărirea dolarului american,

schimbarea așteptărilor privind conducerea Federal Reserve după nominalizarea lui Donald Trump a lui Kevin Warsh pentru funcția de președinte al băncii centrale,

reducerea pozițiilor (position-trimming) înainte de weekend.

Revenirea de marți sugerează că investitorii încearcă să decidă dacă mișcarea de săptămâna trecută a fost un „punct de cotitură” structural sau o reacție exagerată la catalizatori de moment.

Ce spun băncile și analiștii: „cazul de investiție” rămâne în picioare

Strategii de la Deutsche Bank consideră că, istoric, astfel de episoade au fost mai degrabă legate de factori pe termen scurt — chiar dacă amplitudinea căderii ridică semne de întrebare despre poziționarea investitorilor. Mesajul lor: ajustarea a „depășit” importanța catalizatorilor invocați, iar intențiile investitorilor (oficiali, instituționali, individuali) nu par să se fi deteriorat.

Și Barclays păstrează un ton similar: deși indicatorii tehnici și poziționarea păreau „întinse”, cererea de fond pentru aur poate rămâne rezistentă în context de incertitudine geopolitică, politică economică și diversificare a rezervelor.

Argintul: mai volatil, dar susținut de cererea industrială

Oscilațiile argintului au fost mai dramatice, pe fondul unei piețe mai mici, volatilității mai ridicate și unei participări mai mari a investitorilor de retail. Analistul Zavier Wong de la eToro a punctat că poziționarea speculativă a contat în mișcarea de scurtă durată, dar „e prea simplist” să explici totul doar prin speculație: argintul are și o componentă solidă de cerere industrială, inclusiv în zona centrelor de date și infrastructurii pentru AI.

Un studiu publicat în ianuarie estimează că cererea globală de argint ar putea urca în acest deceniu, ajungând la 48.000–54.000 tone/an până în 2030, în timp ce oferta ar crește doar spre 34.000 tone/an, ceea ce ar acoperi doar 62%–70% din necesar. Sectorul solar ar putea consuma singur 10.000–14.000 tone/an, adică până la 41% din oferta globală.

Va continua raliul?

Pe termen scurt, direcția va depinde de cât de repede se stabilizează poziționarea și de cum evoluează dolarul și așteptările privind politica monetară. Pe termen mai lung, mesajul dominant din comentariile băncilor și ale analiștilor este că argumentele tematice pentru metalele prețioase nu au dispărut — însă, în special la argint, volatilitatea rămâne parte din „pachet”.