Cea mai neagră zi pentru argint din 1980. Aurul și argintul s-au prăbușit după nominalizarea făcută de Donald Trump: dolarul se întărește, iar investitorii închid poziții pe repede-nainte

Pe piața spot, argintul a coborât cu 28%, la 83,45 dolari/uncie, aproape de minimele zilei. Contractele futures pe argint s-au prăbușit cu 31,4%, închizând la 78,53 dolari, cel mai slab rezultat zilnic din martie 1980. În paralel, aurul spot a pierdut aproximativ 9%, până la 4.895,22 dolari/uncie, iar aurul futures a scăzut cu 11,4%, la 4.745,10 dolari.

Scăderea a fost declanșată inițial de relatări privind nominalizarea, apoi s-a accelerat în a doua parte a sesiunii americane, pe fondul marcărilor de profit și al unei mișcări puternice de „deleveraging” în rândul traderilor pe termen scurt. În același timp, dolarul s-a apreciat, ceea ce face metalele mai scumpe pentru cumpărătorii din afara SUA și pune presiune pe cotații într-un context în care o parte din piață paria că metalele ar putea „înlocui” dolarul ca activ de rezervă.

Indicele dolarului era în creștere cu circa 0,8%.

„Forced selling” și apeluri în marjă

„Asta devine nebunesc”, a declarat Matt Maley, strateg de acțiuni la Miller Tabak. Potrivit lui, o bună parte din mișcare pare a fi „vânzare forțată”: argintul devenise unul dintre cele mai „fierbinți” active pentru day-traderi, iar levierul acumulat în poziții a declanșat apeluri în marjă odată cu scăderea bruscă.

În ultimele săptămâni, National Economic Council îl indicase pe Kevin Hassett drept favorit pentru a-l înlocui pe Jerome Powell, însă Warsh a urcat rapid în frunte în piețele de predicție în ultimele zile.

Într-o notă publicată vineri dimineață, Evercore ISI, prin vicepreședintele său Krishna Guha, a spus că piața „tranzacționează Warsh ca fiind hawkish” (mai înclinat spre înăsprire monetară). În aceeași logică, nota argumenta că alegerea ar putea stabiliza dolarul și ar reduce riscul unor episoade prelungite de slăbiciune a monedei americane, „lovind” indirect tranzacțiile de tip „debasement” (pariu pe erodarea valorii dolarului) — un motiv pentru care aurul și argintul au căzut puternic.

Totuși, Guha avertiza împotriva „supra-tranzacționării” acestei teme, indicând și riscul unei mișcări de tip „whipsaw” (întoarcere rapidă): în viziunea sa, Warsh ar fi mai degrabă pragmatic, nu un „hawk” ideologic.

Geopolitica, ingredientul care a alimentat raliul din 2025

J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management a descris, prin strategul FX Claudio Wewel (într-o intervenție la Squawk Box Europe), o „furtună perfectă” care a împins metalele în sus: tensiuni geopolitice accentuate, inclusiv capturarea președintelui Nicolás Maduro, pe fondul crizei cu Venezuela, și amenințări ale Washingtonului privind utilizarea forței în Groelanda și Iran.

În ultimele zile, a adăugat el, piețele metalelor au fost influențate masiv și de speculațiile privind cine va conduce banca centrală: investitorii au „prețuit” riscul unei opțiuni mai dovish (mai relaxată), care ar fi susținut aurul și argintul — însă, „în ultimele 24 de ore, fluxul de știri s-a schimbat”.

Efect în lanț: acțiuni miniere și ETF-uri, lovite puternic

Aurul și argintul au avut în 2025 raliuri record, cu creșteri de 66% și 135% pe parcursul anului, iar poziționarea aglomerată a amplificat mișcarea de vineri. În ecuație au intrat și instrumentele tranzacționate la bursă:

Coeur Mining a scăzut cu 17%.

Fondul ProShares Ultra Silver era în picaj cu peste 62%.

ETF-ul iShares Silver Trust a pierdut 31%.