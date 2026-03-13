AUR: Parteneriatul strategic România–Ucraina ignoră interesele românilor

„Este inacceptabil că președintele României și-a asumat un text scris în exclusivitate din perspectivă ucraineană și care conține în exclusivitate punctele de vedere, solicitările și interesele Ucrainei. Considerăm, de asemenea, că este inadecvată asumarea de angajamente în numele României privind apărarea și securitatea față de un stat aflat în război”, susțin reprezentanții AUR într-un comunicat.

Aceștia arată că „președintele României a trădat comunitatea românească din Ucraina, supusă unui proces de ștergere a identității românești, cu scopul deznaționalizării și asimilării forțate”: „Prin poziția sa. Președintele Nicușor Dan a dat certificat de bună purtare și mână liberă autorităților ucrainene în acest sens”.

AUR arată că președintele ignoră că, în anul 1991, la declararea independenței Ucrainei, pe teritoriul său erau 121 școli unde se preda limba română și în prezent au mai rămas 57 de școli.

„De asemenea, multe dintre aceste școli sunt mixte și în cadrul lor s-au înființat clase de limba ucraineană inclusiv în localități cu populație românească de 100%, cu scopul ucrainizării în perspectivă a acestor școli. De exemplu, în Basarabia de Sud, pentru 124.000 de români mai există o singură școală cu predare în exclusivitate în limba română, în satul Borisăuca, raionul Ismail. Președintele nu a ținut cont de niciuna dintre revendicările și propunerile comunităților românești din Ucraina în domeniul învățământului”, mai transmit reprezentanții AUR.

Drepturile omului

De asemenea, aceștia susțin că e „grav și inacceptabil că președintele României și-a însușit în exclusivitate poziția Ucrainei în domeniul drepturilor omului ținând de libertatea de asociere și cea religioasă, dezinformând astfel opinia publică românească.

„Președintele s-a făcut ecoul ucrainenilor pretinzând că ”.

„Împotriva intereselor românești”

Totodată, AUR consideră că prevederile din domeniul energie și gazelor sunt îndreptate împotriva intereselor românești: „Nu înțelegem de ce trebuie construite două interconectări energetice cu Ucraina din moment ce noi trebuie să construim mai întâi interconectări cu Republica Moldova. Respingem promisiunea președintelui de subvenționare a energiei electrice pentru Ucraina, rezultată din afirmația domniei sale că Ucraina este are necesități speciale fiind în război, așa că ”.

AUR se opune prevederii ca „gazele românești extrase din perimetrul Neptun Deep să fie transportate și depozitate în Ucraina, pentru a fi la dispoziția acestui stat” și propune construirea de depozite subterane de gaze pe teritoriul României.

„Absurditatea politicii de înzestrare a armatei”

„În domeniul presupusei produceri de drone în România împreună cu entități ucrainene, amintim absurditatea politicii de înzestrare a armatei. MApN a respins oferta de fabricare a unor drone cu mult mai performante, împreună cu inventatorii dronelor de la firmele israeliene, sub pretextul că Israel nefiind stat NATO nu întrunește standardele NATO, de parcă Ucraina ar fi stat NATO și ar îndeplini standardele alianței”, mai transmite AUR.

Președinții României și Ucrainei au semnat joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de parteneriat strategic. „Istoric, a existat neîncredere între țările noastre. Aceasta s-a evaporat”, a spus Nicușor Dan.