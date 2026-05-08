Subvenții de peste 15 milioane de lei în buzunarele partidelor politice. Câți bani a primit fiecare partid?

Potrivit datelor publicate de AEP, au fost acordat un total de peste 15 milioane de lei, bani care au fost virați în contul a opt partide politice. Banii au fost virați, joi, în contul fiecărui partid.
Subvențiile de la bugetul de stat reprezintă doar una dintre sursele de finanțare ale partidelor. Aceste subvenții sunt acordate pentru a susține funcționarea democrației, prin reducerea influenței banilor privați.
Potrivit Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice, sumele provenite din subvenții se varsă lunar în conturile partidelor, în funcție numărul de voturi primite la alegerile generale, atât pentru Camera Deputaților și Senat, dar și pentru alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale.