Subvenții de peste 15 milioane de lei în buzunarele partidelor politice. Câți bani a primit fiecare partid?

Vineri, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), a publicat sumele de subvenții acordate de la bugetul de stat partidelor politice în luna mai a acestui an.
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Daiana Rob
08 mai 2026, 15:03, Politic
Potrivit datelor publicate de AEP, au fost acordat un total de peste 15 milioane de lei, bani care au fost virați în contul a opt partide politice. Banii au fost virați, joi, în contul fiecărui partid.

  • Partidul Social – Democrat (PSD) a primit suma de 5.132.812 de lei.
  • Partidul Național -Liberal (PNL), suma de 2.794.479 de lei.
  • Uniunea Salvați România (USR), 1.983.499 de lei.
  • Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), suma de 3.035.113 lei.
  • Partidul Mișcarea Populară (PMP), 72.619 lei.
  • SOS România: 1.319.397 lei
  • Partidul Oamenilor Tineri (POT), 1.063.110 de lei.
  • Forța Dreptei, 68.956 de lei.

Subvențiile de la bugetul de stat reprezintă doar una dintre sursele de finanțare ale partidelor. Aceste subvenții sunt acordate pentru a susține funcționarea democrației, prin reducerea influenței banilor privați.

Potrivit Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice, sumele provenite din subvenții se varsă lunar în conturile partidelor, în funcție numărul de voturi primite la alegerile generale, atât pentru Camera Deputaților și Senat, dar și pentru alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale.

