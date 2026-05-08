Daniel Dăianu, despre mărirea TVA de către Bolojan: Nu avea ce altceva să facă

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat vineri că măsura luată de premierul interimar Ilie Bolojan de a crește veniturile statului, la începutul guvernării, a fost necesară pentru a evita tăieri masive de salarii, pensii și personal din sectorul public.
Radu Mocanu
08 mai 2026, 14:16, Economic
„Nu avea ce să facă”, a comentat simplu, Dăianu, creșterea taxei pe valoare adăugată de Ilie Bolojan în primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. 

Acesta a comentat și promisiunea președintelui Nicușor Dan din campania electorală potrivit căreia TVA nu avea să crească, susținând că reducerea deficitului bugetar doar din reducerea de cheltuieli ar fi avut un impact social grav. 

„Nu trebuia să o facă. Cei care au pledat pentru tăiere de cheltuieli și a nu fi mărite taxe și impozite, înseamnă că nu au operat cu cifre. Trebuie să faci calcule. Ar fi însemnat să tăiem cu satârul în sectorul public. Adică ca un nou episod din mandatul președintelui Băsescu. Adică să tăiem salarii. Să fie tăiate pensii după ce fuseseră crescute. Vă dați seama că era un non starter. Nu se putea face așa ceva. Sau să tai administrația publică și centrală cu mai mult de o treime. Deci nu 10%. Mai mult de o treime”, a declarat președintele Consiliului Fiscal la emisiunea OFF The Record, găzduită de Mediafax. 

Dăianu a mai susținut că soluția pe termen lung pentru echilibrarea bugetului constă în creșterea colectării veniturilor . 

„Trebuie să colectăm mult mai bine venituri fiscale, să reducem din optimizările fiscale. Trebuie să existe mai puțină ipocrizie. Știți cum este în momentele critice  să văd cei care au responsabilitate”, mai spune oficialul. 

