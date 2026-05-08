Daniel Dăianu, despre companiile de stat: Restructurarea și reforma sunt mult mai importante decât listarea propriu-zisă

Invitat la emisiunea „OFF The Record”, difuzată pe Mediafax, Daniel Dăianu a vorbit despre cheltuielile statului.

„În companiile de stat, reprezentanții statului nu își îndeplinesc mandatul. Un reprezentant al statului acolo nu se duce ca să-și ia renta. Da? Să privească poziția de acolo ca o sinecură. El trebuie să… Eu vă spun ce trebuie să fie. El trebuie să ducă cu un mandat”, a spus Dăianu.

El susține că au fost ani în care companiile de stat nu au făcut investiții.

Restructurarea și reforma, mai importante

Președintele Consiliului Fiscla a fost întrebat despre listarea companiilor de stat, anunțată de Guvernul Bolojan, și spune că nu din acești bani trebuie acoperit deficitul bugetar.

„Eu cred că restructurarea și reforma sunt mult mai importante decât listarea propriu-zisă. Am auzit și diverse voci, nu ale oficialilor, dar analiști economici care spun că am obține miliarde și miliarde și am acoperi din nevoile pentru salarii și pensii. Și te pufnește râsul. Vă aduceți aminte ce am făcut cu BCR-ul? Da, s-a făcut o bancă foarte bună, performantă, dar banii aceia, banii aceia, se cheltuiesc. Ei nu reprezintă un flux permanent pentru bugetul public. (…) Nu cu banii din aceste listări acoperi deficitul bugetar”, a mai declarat Daniel Dăianu.

El adaugă că bursa poate fi folosită pentru noi emisiuni de acțiuni, „adică dezvoltare”.

Președintele Consiliului Fiscla a fost întrebat de ce s-a gărbit Guvernul cu listarea companiilor.

„Eu nu comentez acum graba. Poate pentru că există acest soroc, că trebuie să terminăm până la finele lui august. În primul rând, restructurarea era piesa de rezistență și pe asta trebuiau să se axeze principal. Și nici nu cred că trebuia ieșit în public cu această listă și comentarii. Și așa atmosfera era foarte încinsă în interiorul coaliției. Lucrurile acestea nu se fac bătând din palme. Listăm, restructurăm în trei luni de zile. Nu îngrași animalul în trei luni de zile”, a spus Dăianu.