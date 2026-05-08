Daniel Dăianu, despre austeritate: Cetățenii suferă, e adevărat, trebuie să avem un orizont de ieșire din această situație

„Deja primim, sunt semnale și de la agenții de rating, că dacă această criză politică va persista, dacă vom avea guverne slabe, care ar sugera că nu se poate continua ajustarea fiscal-bugetară, un downgrade, adică o scădere a ratingului suveran al României ar putea să revină”, a spus Daniel Dăianu la emisiunea „OFF The Record”, difuzată pe Mediafax.

El a explicat ce ar însemna dacă România ar fi retrogradată la junk.

„În primul rând că mulți nu ar mai face investiții. Nu s-ar face plasamente într-o țară care are ratingul de junk, fiindcă ei au o matrice a plasamentelor. Plasamentele se duc mai ales către țările cu rating foarte bun, cu bonitate financiară înaltă, se duc și către economii emergente cu o bonitate, să spunem, îndoielnică, dar cer randamente mari la plasamente. Adică vom suferi iar o suire a randamentelor cerute, care ne-ar copleși, pentru că datoria publică s-ar putea să nu mai poată să fie ținută sub control și atunci am fi nevoiți să adoptăm măsuri de genul celor care s-au practicat în criza datorilor suverane în țări din vestul Europei. Am avut în Spania, Portugalia, Irlanda. România nu are nevoie de o asemenea, să spunem, de un asemenea tratament”, a spus Dăianu.

„Acum avem o cură de slăbire”

Președintele Consiliului Fiscal susține că este nevoie și de un „orizotn de ieșire”.

„Acum avem o cură, , trebuie să fie asumată, trebuie să fie explicată mai bine, nu mai trebuie să folosim formulări de genul prosperitate, că nu e vorba de prosperitate. Când ai o asemenea, un asemenea proces de corecție, nu poți să asiguri prosperitatea. Și-au asigurat-o unii care au acumulat averi, și pe care nu îi interesează. Cetățenii, într-adevăr, suferă, e adevărat, trebuie să avem un orizont de ieșire din această situație foarte complicată”, a spus Daniel Dăianu.

Acesta spune că procesul de corecție trebuie continuat.

„Această determinare trebuie să existe. Adică, păi ce facem acum? Ardem acest proces de corecție pe altarul unor dispute politice. Adică, aici trebuie să se vadă că există și oameni de stat. Oameni de stat, omul de stat, politicianul care este om de stat este cel care poate să conducă nava pe furtună”, a declarat Dăianu.

„Țara trebuie să fie guvernată și trebuie să fie guvernată în mod responsabil, să existe credibilitate. Și trebuie să evităm junk-ul, adică retrogradarea țării. Asta trebuie să facem”, a mai spus Dăianu, care a explicat că, prin construcția bugetului, se poate evita în 2027 „o umblare la regimul fiscal”: „Se poate evita așa ceva, dar trebuie să avem un guvern instalat, un guvern cu oameni responsabili, nu să facem experimente, adică oameni care au experiență și care să termine și cu aceste concursuri de care este cel mai performant ministru”.