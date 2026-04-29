Sindicaliștii din învățământ protestează în fața Ministerului Educației. Ce nemulțumiri au

Zeci de membri ai celor două mari sindicate din învățământul preuniversitar s-au adunat miercuri, în fata Ministerului Educației, pentru a protesta față de tăierile aplicate de Guvern încă de anul trecut. Aceștia susțin că noua lege a salarizării, „apărută pe surse”, „condamnă” profesorii la sărăcie.

„Suntem astăzi în stradă, în faţa Ministerului Educaţiei, pentru a spune un nu hotărât bătaiei de joc la adresa profesorilor şi a copiilor noştri! Protestăm ferm împotriva a două decizii care distrug învăţământul românesc.(…) Cerem revocarea de urgenţă a Circularei nr. 26564/17.04.2026 privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026. Acest document a fost emis cu încălcarea legislaţiei, fără ca federaţiile sindicale să fi fost consultate. Circulara încalcă art. XLIX din O.U.G. nr. 7/2026. Legea exceptează în mod clar şi expres toate unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat de la reducerea cheltuielilor de personal. Deoarece fac parte din reţeaua şcolară, unităţile de educaţie extraşcolară şi inspectoratele sunt de asemenea exceptate. Nu acceptăm subfinanţarea!”, susţin sindicaliştii.

În opinia sindicaliştilor, un profesor debutant ar fi trebuit să aibă un salariu de 8.600 lei brut în 2026, însă această promisiune „a fost ştearsă cu buretele”.

„Promisiunea că salariul maxim din învăţământ va fi egal cu cel al unui medic specialist a fost încălcată flagrant – diferenţa este acum de aproximativ 4.300 de lei în defavoarea profesorilor! Atragem atenţia Guvernului Bolojan, preşedintelui Nicuşor Dan şi întregii clase politice: Tăcerea voastră este complice la colapsul educaţiei! Vreţi o ţară din care oamenii capabili pleacă?”, afirmă sindicaliştii de la „Spiru Haret”.

Participanții la manifestație au venit cu pancarte cu mesaje, dar și cu vuvuzele. „Educaţie, nu austeritate”, „Nu ne obligaţi să intrăm din nou în grevă”, „Circulara nr. 26564/2026 – Tăieri ilegale de drepturi”, „Vrem dialog social, nu dictatură prin circulară!”, „Minciună guvernamentală – învăţământul prioritate naţională” sunt câteva dintre mesajele afișate de protestatari.

Referendum intern printre profesori pentru organizarea unei greve generale în luna mai

Marți, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a anunțat declanșarea unui referendum intern prin care cadrele didactice sunt consultate în privința organizării unei greve generale în data de 25 mai 2026, precedată de o grevă de avertisment pe 18 mai.

Potrivit organizației sindicale, decizia vine pe fondul nemulțumirilor generate de efectele Legea nr. 141/2025 și ale prevederilor din proiectul noii legi a salarizării, despre care reprezentanții profesorilor spun că propune „salarii incorecte” pentru personalul din învățământul preuniversitar.