FSLI „Spiru Haret” – nou referendum printre profesori în privința unei greve generale

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a anunțat declanșarea unui referendum intern prin care cadrele didactice sunt consultate în privința organizării unei greve generale în data de 25 mai 2026, precedată de o grevă de avertisment pe 18 mai.

Potrivit organizației sindicale, decizia vine pe fondul nemulțumirilor generate de efectele Legea nr. 141/2025 și ale prevederilor din proiectul noii legi a salarizării, despre care reprezentanții profesorilor spun că propune „salarii incorecte” pentru personalul din învățământul preuniversitar.

„Dezechilibre majore și lipsă de respect”

„În contextul efectelor generate de Legea nr. 141/2025 și al prevederilor Proiectului legii-cadru a salarizării, care propune salarii incorecte pentru personalul din învățământul preuniversitar, am declanșat REFERENDUM-UL pentru consultarea privind GREVA GENERALĂ din 25 mai 2026, precedată de GREVA de AVERTISMENT din 18 mai 2026.

Acest demers are ca obiectiv apărarea drepturilor profesionale, a condițiilor de muncă și a statutului personalului din învățământ, într-un moment în care măsurile propuse aduc presiune suplimentară, dezechilibre majore și o lipsă evidentă de respect față de cei care susțin zi de zi școala românească”, se arată într-o informare distribuită inclusiv pe social media.

„Este momentul soldidarității”

Documentul FSLI invocă sentimentul solidarității și reclamă o normă de muncă excesivă plus decizii luate fără consultare reală cu cei implicați.

„Nu mai putem accepta salarii incorecte, încărcarea excesivă a normei de muncă și decizii luate fără un dialog real cu cei direct afectați.

Educația trebuie tratată ca o investiție esențială în viitorul acestei țări.

Este momentul solidarității, al responsabilității și al asumării.

DOAR UNIȚI VOM REUȘI!”.

Nu există consens între profesori, în privința datei

Profesorii nu sunt, însă, în deplin consens în privința datei grevei.

Unii consideră că cea mai bună dată este în iunie, înainte de Evaluarea Națională, nu în mai, când pierd bani din cauză că nu-și susțin orele.

Alții spun că cea mai bună dată este chiar în timpul examenelor, pentru că, spun ei, Guvernul nu a înțeles noțiunea de „boicot”.

Alții cred că cea mai bună dată este după susținerea examenelor.