Hollywood schimbă regulile jocului. Ce restricții au fost impuse pentru inteligența artificială

La trei ani după greva de la Hollywood, studiourile și sindicatele au ajuns la un acord privind folosirea inteligenței artificiale, potrivit AFP.

Îngrijorările legate de utilizarea IA în filme au fost discutate în cadrul negocierilor salariale, conform negociatorului șef al artiștilor, Duncan Crabtree-Ireland.

Negocieri „foarte intense”

Negocierile privind acordul au fost „foarte intense”, însă tonul discuțiilor a fost „mult mai colaborativ”, a mai precizat negociatorul șef.

Acordul va intra în vigoare în iulie, dacă este aprobat de membrii sindicatului.

„Cred cu tărie că grevele din 2023, deși dificile pentru noi toți, au contribuit la revitalizarea relației dintre studiouri și sindicate în general”, a mai adăugat Crabtree-Ireland.

Majoritatea muncii trebuie realizată de om

Scenaristii americani, alături de actori, au intrat în grevă pentru a cere salarii mai bune și supravegherea inteligenței artificiale. Greva a stopat activitatea timp de câteva luni. Studiourile și platformele de streaming spun acum că înțeleg mai bine importanța inteligenței artificiale pentru membrii de sindicat. De asemenea, sunt de acord că majoritatea muncii trebuie făcută de o ființă umană, mai arată sursa.

Inteligența artificială „încă ridică multe îngrijorări”, mai spune Duncan Crabtree-Ireland. Acest lucru se datorează progreselor tehnologice realizate în ultimii trei ani, citând ca exemplu personajul generat de inteligența artificială, Tilly Norwood. Personajul a făcut senzație când a debutat într-un scurtmetraj lansat pe rețelele de socializare în 2025.

Ce prevede acordul, în legătură cu IA

Noul acord stabilește noi garanții împotriva utilizării anumitor forme ale acestei tehnologii. Crabtree-Ireland le clasifică în două grupuri. În primul rând, el menționează replicicile digitale în care IA este utilizată „pentru a reproduce un artist viu sau istoric ”. Această tehnologie necesită „consimțământ și o compensație echitabilă”, explică Crabtree-Ireland. În al doilea rând, el menționează replicile sintetice, care includ personaje create de IA „nu pe baza unei persoane reale existente în lume, ci pe informațiile cu care IA a fost antrenată”. În acest caz, tehnologia nu reprezintă o persoană specifică și nu este necesar niciun consimțământ sau compensație.

Utilizarea vocilor sintetice, doar în cazuri excepționale

Acordul prevede că vocile sintetice ar trebui „utilizate doar în cazuri excepționale sau în circumstanțe neobișnuite”. Deși utilizarea lor nu este interzisă în întregime, acordul creează „obstacole foarte puternice de descurajare” a folosirii lor. O altă măsură de protecție privește dublajul, care vizează împiedicarea reproducerii vocii unui actor principal dintr-un film în alte limbi fără consimțământul său, potrivit aceleiași surse.