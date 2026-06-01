Prima pagină » Cultură-Media » Hollywoodul o omagiază pe Marilyn Monroe, la 100 de ani de la nașterea sa

Hollywoodul o omagiază pe Marilyn Monroe, la 100 de ani de la nașterea sa

Hollywoodul dă startul luni unei serii de evenimente speciale dedicate împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe, o emblemă a cinematografiei.
Hollywoodul o omagiază pe Marilyn Monroe, la 100 de ani de la nașterea sa
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iun. 2026, 10:31, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La istoricul Chinese Theatre, unde amprentele palmelor lui Monroe sunt imortalizate alături de cele ale co-vedetei din filmul „Gentlemen Prefer Blondes” (1953), Jane Russell, fanii intenționează să cânte „Happy Birthday” – repetând celebra serenadă senzuală pe care ea i-a dedicat-o președintelui John F. Kennedy.

O sută de trandafiri și un tort vor fi așezate la fața locului, un simbol al epocii de aur a Hollywoodului și un punct de atracție turistică popular, arată France24.

Omagiile aduse fiicei legendare a Tinseltown-ului au început duminică, odată cu deschiderea expoziției „Marilyn Monroe: Hollywood Icon” la Muzeul Academiei, o expoziție care celebrează cariera ei cinematografică și viața scurtă.

După ce a ajuns la statutul de superstar în anii 1950, actrița și modelul a murit din cauza unei supradoze la reședința sa din Brentwood în august 1962, la vârsta de 36 de ani.

Muzeul Academiei va găzdui proiecții speciale ale filmografiei sale prolifice pe tot parcursul lunii, inclusiv „The Asphalt Jungle” (1950), „Niagara” (1953), „The Seven Year Itch” (1955), „Some Like It Hot” (1959) și „The Misfits” (1961).

Expoziția, care va fi deschisă până în februarie 2027, include sute de piese originale, unele rareori expuse – precum celebra rochie roz a lui Monroe purtată în timpul interpretării sale a piesei „Diamonds Are a Girl’s Best Friend” din filmul „Gentlemen Prefer Blondes”.

Pe 4 iunie, Julien’s Auctions va scoate la licitație aproape 200 de piese din colecția de suveniruri a lui Monroe, ca parte a vânzării speciale „100 Years of Marilyn”.

Printre obiecte se numără fotografii nepublicate, un scenariu cu note din ultima sa producție, scurtmetrajul neterminat „Something’s Got to Give” și obiecte personale, precum rețete scrise de mână și rujul ei Elizabeth Arden.

Monroe a denunțat „lupii” de la Hollywood

Născută la Los Angeles pe 1 iunie 1926, Monroe a avut o copilărie instabilă, petrecută între orfelinate și familii adoptive. S-a căsătorit pentru prima dată la vârsta de 16 ani.

A avut primul contact cu lumea spectacolului în 1944, în timp ce lucra într-o fabrică, când un fotograf a venit să facă poze femeilor care lucrau la liniile de producție în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Lansându-se în lumea modelingului la scurt timp după aceea, a divorțat de soțul ei și a luat o decizie care a marcat istoria: și-a vopsit părul castaniu în blond platinat.

A obținut primul contract cu Fox și, la vârsta de 30 de ani, se impusese deja ca o vedetă mondială.

Cu mai bine de jumătate de secol înainte ca mișcarea #MeToo să zguduie industria globală a divertismentului, Monroe a denunțat „lupii” de la Hollywood care se năpusteau asupra talentelor feminine.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Reciclarea în România lui Ceaușescu. Cei trei „R” ai propagandei socialiste: recuperare, recondiționare, refolosire – obsesia economiei centralizate. Normele impuse unităților de miliție
Libertatea
Regimul alimentar pentru copiii cu vărsături. Ce au voie să mănânce și ce alimente trebuie evitate
CSID
Italienii au testat Dacia Bigster GPL. Ce i-a impresionat și ce critici au avut pentru noul SUV românesc
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia