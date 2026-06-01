Hollywoodul o omagiază pe Marilyn Monroe, la 100 de ani de la nașterea sa

La istoricul Chinese Theatre, unde amprentele palmelor lui Monroe sunt imortalizate alături de cele ale co-vedetei din filmul „Gentlemen Prefer Blondes” (1953), Jane Russell, fanii intenționează să cânte „Happy Birthday” – repetând celebra serenadă senzuală pe care ea i-a dedicat-o președintelui John F. Kennedy.

O sută de trandafiri și un tort vor fi așezate la fața locului, un simbol al epocii de aur a Hollywoodului și un punct de atracție turistică popular, arată France24.

Omagiile aduse fiicei legendare a Tinseltown-ului au început duminică, odată cu deschiderea expoziției „Marilyn Monroe: Hollywood Icon” la Muzeul Academiei, o expoziție care celebrează cariera ei cinematografică și viața scurtă.

După ce a ajuns la statutul de superstar în anii 1950, actrița și modelul a murit din cauza unei supradoze la reședința sa din Brentwood în august 1962, la vârsta de 36 de ani.

Muzeul Academiei va găzdui proiecții speciale ale filmografiei sale prolifice pe tot parcursul lunii, inclusiv „The Asphalt Jungle” (1950), „Niagara” (1953), „The Seven Year Itch” (1955), „Some Like It Hot” (1959) și „The Misfits” (1961).

Expoziția, care va fi deschisă până în februarie 2027, include sute de piese originale, unele rareori expuse – precum celebra rochie roz a lui Monroe purtată în timpul interpretării sale a piesei „Diamonds Are a Girl’s Best Friend” din filmul „Gentlemen Prefer Blondes”.

Pe 4 iunie, Julien’s Auctions va scoate la licitație aproape 200 de piese din colecția de suveniruri a lui Monroe, ca parte a vânzării speciale „100 Years of Marilyn”.

Printre obiecte se numără fotografii nepublicate, un scenariu cu note din ultima sa producție, scurtmetrajul neterminat „Something’s Got to Give” și obiecte personale, precum rețete scrise de mână și rujul ei Elizabeth Arden.

Monroe a denunțat „lupii” de la Hollywood

Născută la Los Angeles pe 1 iunie 1926, Monroe a avut o copilărie instabilă, petrecută între orfelinate și familii adoptive. S-a căsătorit pentru prima dată la vârsta de 16 ani.

A avut primul contact cu lumea spectacolului în 1944, în timp ce lucra într-o fabrică, când un fotograf a venit să facă poze femeilor care lucrau la liniile de producție în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Lansându-se în lumea modelingului la scurt timp după aceea, a divorțat de soțul ei și a luat o decizie care a marcat istoria: și-a vopsit părul castaniu în blond platinat.

A obținut primul contract cu Fox și, la vârsta de 30 de ani, se impusese deja ca o vedetă mondială.

Cu mai bine de jumătate de secol înainte ca mișcarea #MeToo să zguduie industria globală a divertismentului, Monroe a denunțat „lupii” de la Hollywood care se năpusteau asupra talentelor feminine.