Kanye West susține că a stabilit un record de audiență la concertul din Istanbul

Rapperul american Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye, a susținut sâmbătă un concert pe stadionul Atatürk Olympic din Istanbul, în fața a peste 118.000 de spectatori, potrivit presei turce.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
31 mai 2026, 13:31, Cultură-Media
„Vreau doar să vă spun că tocmai am doborât recordul, 118.000 de oameni, cea mai mare reprezentație pe stadion din toate timpurile”, le-a transmis artistul fanilor prezenți la eveniment.

La concert au participat spectatori veniți din mai multe țări, inclusiv din Rusia, Kazahstan, Marea Britanie, Statele Unite, state europene și din Orientul Mijlociu. Pe scenă au urcat și artiști precum Yener Cevik, Mavi, Sena Sener, Pera și Motive, iar rapperul Travis Scott a avut o apariție-surpriză alături de Kanye West.

Show-ul, care a durat aproximativ două ore, a inclus celebra scenă „Planet Earth”, efecte speciale cu lumini, fum și artificii. Artistul a interpretat unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale, printre care „Runaway”, „Power”, „Stronger” și „Heartless”.

Potrivit publicației Turkiye Today, concertul a fost transmis live pe canalul oficial de YouTube al lui Ye și a atras milioane de vizualizări în primele minute. În paralel, pe rețelele sociale a devenit viral un videoclip în care un fan își cere partenera în căsătorie în timpul interpretării piesei „Runaway”.

