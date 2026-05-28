Filmul „Fjord”, al lui Cristian Mungiu, inclus de Ministerul Culturii pe lista proiectelor strategice pentru campania Oscar

Ministerul Culturii a inclus filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, în categoria proiectelor de diplomație culturală susținute instituțional, după modificarea listei proiectelor culturale strategice prevăzute de Ordinul ministrului culturii nr. 2621/2026.
Andrei Rachieru
28 mai 2026, 22:24, Cultură-Media
Actualizarea a fost făcută prin Ordinul nr. 2766/25.05.2026 și introduce o componentă dedicată sprijinirii campaniilor de promovare a producțiilor cinematografice românești selectate pentru Academy Awards.

Potrivit Ministerului Culturii, măsura are ca obiectiv consolidarea prezenței internaționale a cinematografiei românești și susținerea producțiilor cu impact major în competițiile cinematografice internaționale.

Filmul „Fjord”, câștigător al trofeului Palme d’Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Pelicula urmărește povestea unui cuplu româno-norvegian care se mută în apropierea unui fiord și se confruntă cu dificultăți de comunicare într-o societate tot mai polarizată. Filmul abordează teme precum fragilitatea relațiilor umane, tensiunile sociale și ruptura dintre perspective diferite asupra lumii contemporane.

Ministerul Culturii a transmis felicitări regizorului, actorilor și întregii echipe artistice și tehnice pentru succesul obținut și le-a urat succes în campania internațională pentru Premiile Oscar.

