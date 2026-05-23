Prima pagină » Breaking News » Cannes 2026: Filmul „Fjord" de Cristian Mungiu câștigă Palme d'Or

Filmul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat Palme d’Or la ediția a 79-a a Festivalului de Film de la Cannes 2026, în cadrul ceremoniei de închidere.
sursă foto: CRISTIAN RADU NEMA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 mai 2026, 22:49, Știrile zilei
Producția „Fjord”, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve, a fost desemnată cel mai bun film al competiției principale, într-o selecție extrem de puternică ce a inclus 22 de titluri.

Filmul a fost considerat încă de la începutul festivalului unul dintre favoriți, fiind apreciat pentru regia sa și pentru interpretările principale.

Alte premii importante la Cannes 2026

Grand Prix: Minotaur – Andreï Zviaguintsev

Premiul pentru regie (ex aequo): Javier Calvo & Javier Ambrossi (La Bola Negra) și Paweł Pawlikowski (Fatherland)

Premiul Juriului: The Dreamed Adventure – Valeska Grisebach

Cel mai bun scenariu: Emmanuel Marre pentru A Man Of His Time (Notre Salut)

Cea mai bună actriță: Virginie Efira și Tao Okamoto pentru All Of A Sudden

Cel mai bun actor: Emmanuel Macchia și Valentin Campagneshare pentru Coward

Camera d’Or (debut): Ben’Imana – Clémentine Dusabejambo

Palme d’Or pentru scurtmetraj: The Opponents – Federico Luis

Selecția oficială a inclus nume importante ale cinematografiei mondiale, precum Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda sau Lukas Dhont, într-o ediție considerată foarte competitivă.

Juriul a fost prezidat de Park Chan-wook, alături de personalități precum Demi Moore, Chloé Zhao și Stellan Skarsgård.

În cadrul ceremoniei, un Palme d’Or onorific a fost acordată actriței Barbra Streisand, în semn de recunoaștere a întregii cariere.

