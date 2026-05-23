Prima pagină » Sport » Universitatea Cluj remizează cu Dinamo București în ultima etapă din play-off, în Superliga de fotbal

Universitatea Cluj remizează cu Dinamo București în ultima etapă din play-off, în Superliga de fotbal

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate cu Dinamo București, scor 1-1, într-un meci disputat în etapa a 10-a, ultima, din play-off-ul Superligii, pe Cluj Arena, într-un meci, practic, fără miză pentru configurația clasamentului.
Universitatea Cluj remizează cu Dinamo București în ultima etapă din play-off, în Superliga de fotbal
sursă foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 mai 2026, 22:42, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Universitatea Cluj a deschis scorul în minutul 30, prin Andrei Gheorghiță, care a finalizat o acțiune rapidă, după pasa decisivă a lui Jug Stanojev. Până la pauză, ambele echipe au mai avut momente importante, inclusiv o bară pentru U Cluj.

După pauză, jocul a continuat într-un ritm intens, cu Dinamo mai prezentă în atac. Clujenii au încercat să controleze meciul, dar „câinii roșii” au jucat mai ofensiv.

Egalarea a venit în minutul 85, când Alexandru Musi a profitat de o fază confuză și a înscris pentru 1-1, stabilind scorul final.

Pentru U Cluj, remiza confirmă un sezon istoric, cu o calificare în cupele europene.

Universitatea Cluj a încheiat, astfel, cu 46 de puncte, pe locul secund al clasamentului.

De partea cealaltă, Dinamo încheie pe locul 4, cu 36 de puncte și se pregătește de barajul pentru Conference League.

Ultima partidă a etapei este programată luni, când Universitatea Craiova, deja campioană, va juca la Rapid București, care va încheia sezonul pe locul 5.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ce le transmite Bolojan parlamentarilor: „Sunt nouă legi foarte importante de care depinde atragerea a peste 7,5 miliarde de euro”. Când ar urma să fie accesate
Gandul
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
„Fjord” al regizorului român Cristian Mungiu câștigă Palme d’Or la Cannes. Mungiu, la al doilea trofeu
Libertatea
Desertul care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace. Cum să prepari prăjitura Magic Cake
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia