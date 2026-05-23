Universitatea Cluj remizează cu Dinamo București în ultima etapă din play-off, în Superliga de fotbal

Universitatea Cluj a deschis scorul în minutul 30, prin Andrei Gheorghiță, care a finalizat o acțiune rapidă, după pasa decisivă a lui Jug Stanojev. Până la pauză, ambele echipe au mai avut momente importante, inclusiv o bară pentru U Cluj.

După pauză, jocul a continuat într-un ritm intens, cu Dinamo mai prezentă în atac. Clujenii au încercat să controleze meciul, dar „câinii roșii” au jucat mai ofensiv.

Egalarea a venit în minutul 85, când Alexandru Musi a profitat de o fază confuză și a înscris pentru 1-1, stabilind scorul final.

Pentru U Cluj, remiza confirmă un sezon istoric, cu o calificare în cupele europene.

Universitatea Cluj a încheiat, astfel, cu 46 de puncte, pe locul secund al clasamentului.

De partea cealaltă, Dinamo încheie pe locul 4, cu 36 de puncte și se pregătește de barajul pentru Conference League.

Ultima partidă a etapei este programată luni, când Universitatea Craiova, deja campioană, va juca la Rapid București, care va încheia sezonul pe locul 5.