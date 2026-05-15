Titlul la volei masculin se decide vineri, în Capitală. Dinamo și Arcada joacă meciul decisiv al finalei

Campioana României la volei masculin va fi decisă vineri, la București, după ce Dinamo a egalat marți situația în finala Diviziei A1, în urma unei victorii clare obținute pe terenul formației Arcada Galați.
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
15 mai 2026, 07:43, Sport
În fața unei înfrângeri care ar fi închis lupta pentru titlul la volei masculin, dinamoviștii au reacționat excelent și au dominat partida de la Galați, împingând finala în meciul decisiv. Scorul general a devenit egal, 2-2, iar trofeul va fi pus în joc vineri, de la ora 19:30, în sala „Dinamo” din Capitală.

Finala a demonstrat până acum un echilibru specific actualului sezon din campionatul de volei masculin.

Fiecare echipă a câștigat și a pierdut câte un meci pe teren propriu, ceea ce face imposibil de anticipat deznodământul confruntării de vineri. În plus, în sezonul regulat, gazdele au pierdut în meciurile directe.

Dinamo București este campioana en-titre și încearcă să își păstreze coroana cucerită sezonul trecut, după o pauză de 30 de ani. Bucureștenii au în palmares 19 titluri naționale, cele mai multe din istoria voleiului masculin românesc.

În schimb, CSM Arcada Galați țintește revenirea în fruntea voleiului românesc. Gălățenii au cucerit cinci titluri consecutive între 2018 și 2023 și încearcă să readucă trofeul pe malul Dunării după trei sezoane.

Curios sau nu, medaliata cu bronz din campionatul de volei masculin se va decide după finala pentru medaliile de aur.

În finala pentru bronz s-a ajuns tot în meci decisiv. SCM Zalău va întâlni, sâmbătă, de la ora 18:00, Steaua București, într-un meci în care gazdele au anunțat că s-au vândut toate biletele.

