Finala campionatului masculin de volei programează meciul 3. Învingătoarea va ajunge la un succes de titlu

După două meciuri spectaculoase în Capitală, finala campionatului masculin de volei se mută la Galați, luni și marți. Ambele meciuri sunt programate de la ora 19:30.

Arcada vizează primul titlu național după o pauză de doi ani. Dinamo încearcă să câștige titlul în doi ani consecutivi, după ce, anul trecut, a devenit campioană pentru prima oară după 30 de ani.

Finala campionatului masculin de volei se dispută după sistemul „cel mai bun din cinci partide”. Astfel că învingătoarea partidei de luni seară va ajunge la o victorie distanță de adjudecarea titlului național.

În disputele din București, meciurile au fost foarte strânse.

În prima dispută, CSM Arcada Galați s-a impus în patru seturi, scor 25-23, 19-25, 27-25, 27-25.

Partida secundă a revenit gazdelor, Dinamo egalând seria după un meci de aproape 3 ore, scor 25-23, 25-22, 21-25, 26-28, 15-10.

În ultimele două meciuri directe disputate la Galați, Dinamo s-a impus de fiecare dată.

În actualul sezon, echipa din Capitală a câștigat în minimum de seturi, în noiembrie 2025.