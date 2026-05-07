Dinamo București încheie sezonul la handbal masculin cu o victorie la limită cu Poli Timișoara

Dinamo București a încheiat sezonul 2025/2026 cu o victorie la limită pe terenul celor de la SCM Politehnica Timișoara, scor 36-35, în penultima etapă din Liga Zimbrilor la handbal masculin.
sursă foto: LECZKI JOZSI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
07 mai 2026, 17:02, Sport

Dinamo București, care și-a adjudecat deja titlul național, a avut avantaj și de opt goluri. Însă, gazdele au luptat până la final și erau aproape să obțină o remiză in-extremis.

Campioana României a controlat prima jumătate a meciului și a intrat la pauză cu avantaj de cinci goluri, scor 20-15.

Dinamo s-a desprins în partea secundă, creându-și un ecart de opt goluri. Dar, pe final Poli Timișoara a revenit.

De la un deficit de cinci goluri, gazdele au marcat de șase ori în ultimele cinci minute, însă nu a fost suficient pentru a opri cea de-a 17-a victorie din campionat a echipei Dinamo.

În ultimul minut de joc s-au marcat patru goluri, câte două de fiecare parte.

Cei mai buni marcatori de la Dinamo București au fost Ionuț Nistor, cu 6 goluri, Tom Pelayo și Andrei Buzle, ambii cu câte 5 goluri.

De la SCM Politehnica Timișoara, liderii au fost Christian Manojlovic, cu 9 goluri, și veteranul Marius Sadoveac, cu 6 reușite.

În urma rezultatului, Dinamo încheie ediția 2025/2026 din Liga Zimbrilor cu 34 de puncte (17 victorii, în 20 de meciuri).

Politehnica Timișoara rămâne momentan pe locul 5, cu 22 de puncte.

