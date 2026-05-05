Dinamo București învinge în tie-break Arcada Galați și egalează scorul la general în finala campionatului masculin de volei

Dinamo București câștigă, pe teren propriu, un meci maraton cu Arcada Galați, încheiat după aproape trei ore, în tie-break, după o revenire spectaculoasă a gălățenilor, și egalează scorul la general în finala Diviziei A1 la volei masculin, scor 1-1.
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
05 mai 2026, 21:12, Sport

Partida disputată la București a fost una a contrastelor. Dinamo a condus cu 2-0 la seturi, scor 25-23, 25-22. Arcada a revenit spectaculos și a dus meciul în decisiv.

Arcada s-a impus în setul 3 cu 25-21, după care a câștigat actul al patrulea în prelungiri, scor 28-26.

Actul decisiv a fost controlat de Dinamo, impunându-se cu 15-10.

La Dinamo, s-au remarcat jucătorii Călin (20 puncte), Premovic (17), Fromm (12), Peța (12).

Pentru Galați, au punctat în principal Dinculescu (19), Stalekar (14), Tupchii (11), Iershchenko (11).

În primul meci, disputat luni, Arcada se impusese cu 3-1.

Seria se va muta la Galați pentru următoarele două partide, programate joi și sâmbătă.

Se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci partide”.

