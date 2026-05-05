Dinamo București învinge în tie-break Arcada Galați și egalează scorul la general în finala campionatului masculin de volei

Partida disputată la București a fost una a contrastelor. Dinamo a condus cu 2-0 la seturi, scor 25-23, 25-22. Arcada a revenit spectaculos și a dus meciul în decisiv.

Arcada s-a impus în setul 3 cu 25-21, după care a câștigat actul al patrulea în prelungiri, scor 28-26.

Actul decisiv a fost controlat de Dinamo, impunându-se cu 15-10.

La Dinamo, s-au remarcat jucătorii Călin (20 puncte), Premovic (17), Fromm (12), Peța (12).

Pentru Galați, au punctat în principal Dinculescu (19), Stalekar (14), Tupchii (11), Iershchenko (11).

În primul meci, disputat luni, Arcada se impusese cu 3-1.

Seria se va muta la Galați pentru următoarele două partide, programate joi și sâmbătă.

Se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci partide”.