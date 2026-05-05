U-BT Cluj pierde meciul 1 cu Buducnost din sferturile de finală ale Ligii Adriatice la baschet

U-BT Cluj a început ezitant partida, gazdele câștigând primul sfert cu 25-17. Campioana României a revenit în joc înainte de pauză, reușind un sfert secund solid, câștigat cu 23-14.

După un sfert 3 echilibrat, adjudecat de gazde, scor 24-20, U-BT Cluj a cedat total în ultimul act.

În sfertul decisiv, formația din Muntenegru s-a desprins decisiv, act adjudecat cu 23-13, securizând victoria.

De la clujeni, principalii realizatori au fost: Daron Russell – 15 puncte și 7 pase decisive, Molinar Jones – 14 puncte, 4 recuperări, 4 pase decisive, Mitchell Creek – 15 puncte, 6 recuperări

Pentru Budućnost, cei mai eficienți jucători au fost Zoran Nikolić – 18 puncte și Axel Bouteille – 16 puncte.

Budućnost a dominat clar capitolul recuperărilor, cu 41 de mingi prinse sub panou față de 29 ale Clujului.

Seria din sferturi se joacă în format „cel mai bun din trei meciuri”. U-BT Cluj-Napoca este obligată să câștige meciul 2 pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în semifinale.

Partida a doua este programată vineri, de la ora 20:00, la BTarena din Cluj.