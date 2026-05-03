SCM U Craiova trece de CSO Voluntari și se califică în semifinalele LNBM, unde o așteaptă campioana en-titre U-BT Cluj

SCM U Craiova s-a calificat în semifinalele Ligii Naționale de Baschet Masculin, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, formația CSO Voluntari, scor 89-70, și a închis seria de play-off cu 3-1 la general. Pentru olteni urmează confruntarea cu U-BT Cluj, campioana en-titre.
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 mai 2026, 19:35, Sport

Meciul a fost controlat în mare parte de SCM U Craiova, care a condus pe tot parcursul partidei și a condus și la 27 de puncte.

Ofensiva oltenilor a funcționat eficient, cu 50% procentaj din acțiune și 14 aruncări de trei puncte reușite.

Sam Sessoms a fost cel mai bun marcator al partidei, cu 21 de puncte, 8 pase decisive și 4 recuperări.

El a fost secondat de Vlad Nistor (16 puncte) și David Vida (15 puncte, eficiență maximă la aruncări, cu 5 triple).

Pentru oaspeți, Mike Caffey a fost principalul realizator, cu 25 de puncte și 5 pase decisive.

În semifinale, SCM U Craiova va întâlni formația U-BT Cluj-Napoca.

Campioana precedentelor cinci ediții ale ligii de baschet s-a calificat fără emoții în semifinale, trecând cu 3-0 de CSU Sibiu.

În cealaltă semifinală, CSM Oradea așteaptă deznodământul din confruntarea Dinamo – Rapid. Disputa 100% bucureșteană are programat meci decisiv miercuri, pe terenul formației din Ștefan cel Mare.

