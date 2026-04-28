CSO Voluntari câștigă titlul național la volei feminin, după ce învinge Volei Alba Blaj și în meciul 4 al finalei

CSO Voluntari a cucerit titlul de campioană națională la volei feminin, marți seară, după ce a învins, pe teren propriu, formația CSM Volei Alba-Blaj, scor 3-1, în meciul al patrulea al finalei Diviziei A1.
sursă foto: Federația Română de Volei
Petre Apostol
28 apr. 2026, 23:05, Sport

După un prim set cedat, scor 19-25, CSO Voluntari a revenit și a controlat restul confruntării.

CSO Voluntari și-a adjudecat următoarele trei seturi, scor 25-22, 25-17, 25-23.

Partida s-a disputat în Sala Polivalentă Gabriela Szabo din Voluntari. Echipa gazdă câștigase luni și primul meci de pe teren propriu.

În disputele de la Blaj, echipele și-au împărțit victoriile.

A fost a treia confruntare consecutivă în finala Diviziei A1 între cele două echipe.

În 2024, CSO Voluntari s-a impus, iar anul trecut Volei Alba Blaj își luase revanșa.

Pentru echipa din Voluntari reprezintă al doilea titlu din istorie.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele
Gandul
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Prețul energiei va atinge cel mai înalt nivel din ultimii ani, avertizează Banca Mondială. Profituri record pentru companiile petroliere
Libertatea
Valentina, femeia de 45 de ani, moartă după un lifting facial. A stat 10 zile în comă! Medicul care a operat-o a răbufnit: Acum să mă laud și eu un pic, am totuși o experiență
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor