CSO Voluntari câștigă titlul național la volei feminin, după ce învinge Volei Alba Blaj și în meciul 4 al finalei

După un prim set cedat, scor 19-25, CSO Voluntari a revenit și a controlat restul confruntării.

CSO Voluntari și-a adjudecat următoarele trei seturi, scor 25-22, 25-17, 25-23.

Partida s-a disputat în Sala Polivalentă Gabriela Szabo din Voluntari. Echipa gazdă câștigase luni și primul meci de pe teren propriu.

În disputele de la Blaj, echipele și-au împărțit victoriile.

A fost a treia confruntare consecutivă în finala Diviziei A1 între cele două echipe.

În 2024, CSO Voluntari s-a impus, iar anul trecut Volei Alba Blaj își luase revanșa.

Pentru echipa din Voluntari reprezintă al doilea titlu din istorie.