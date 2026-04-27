CSO Voluntari câștigă meciul 3 din finala Diviziei A1 la volei feminin contra Volei Alba Blaj și conduce cu 2-1. Dinamo a câștigat medaliile de bronz

CSO Voluntari s-a impus categoric, luni seară, învingând în minimum de seturi pe CSM Volei Alba Blaj, scor 25-20, 25-23, 25-21.

Echipa din Ilfov a preluat, astfel, conducerea în finală, după ce formațiile și-au împărțit victoriile în primele două meciuri, disputate la Blaj.

Se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci partide”.

Meciul al patrulea este programat marți, de la ora 20:30, tot pe terenul echipei CSO Voluntari.

În sezonul trecut, tot cele două echipe s-au luptat pentru medaliile de aur, Volei Alba Blaj având câștig de cauză, cu 3-1 la general.

Dinamo București și-a adjudecat medaliile de bronz

Într-un al meci disputat la aceeași oră cu finala mare, Dinamo București a învins, în deplasare, pe Corona Brașov, în duelul pentru locul 3.

După două victorii în tie-break pe teren propriu, Dinamo s-a impus în minimum de seturi.

Echipa din București a câștigat cu scorul de 25-20, 25-18, 26-24.

Astfel, Dinamo București a câștigat medaliile de bronz, pentru al doilea an consecutiv. Și în 2025 s-a impus tot împotriva formației din Brașov în disputa pentru locul 3.